Alvis, Amici 2019/ Il cantante della squadra Bianca a rischio eliminazione?

Alvis è uno dei protagonisti della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. È stato ammesso alla fase serale del talent show di Mediaset e fa parte della Squadra Bianca insieme a Giordana, Mameli, Rafael e Umberto, oltre alla già eliminata Ludovica. Il ragazzo nato a Milano e cresciuto a Venezia è stato uno dei protagonisti della terza puntata grazie soprattutto alla gara di inediti, in occasione della quale ha sfidato l’altra cantante Giordana Angi. Alvise De Spirt, questo il suo nome completo, ha presentato il suo pezzo “Hai ragione papà”, una proposta trap in linea con lo stile del ragazzo veneto d’adozione. Una critica abbastanza veemente gli è stata mossa dalla giurata Loredana Bertè, che non ha particolarmente apprezzato il rifiuto del giovane di effettuare una prova da lei proposta.

ALVIS A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Ma cosa ha mostrato finora al pubblico di Amici 18 Alvis? Il ragazzo appassionato di musica trap ha mostrato una buona tecnica è gradito dai telespettatori. Non a caso, il leader della Squadra Bianca, Ricky Martin, ha manifestato il proprio desiderio di esibirsi con lui in occasione di una delle prossime serate. C’è chi lo ha apprezzato per un carattere sempre gentile e disponibile, con la capacità di non lamentarsi mai con alcun giudice e di pensare soltanto a lavorare per mettere in evidenza la propria tecnica musicale. Finora il giovane è stato due volte a rischio eliminazione, ma è sempre riuscito a salvarsi con successo e può essere considerato tra i favoriti della competizione musicale. Diamo un’occhiata al meglio della terza puntata di Alvis nel seguente video.

QUALI SARANNO LE ESIBIZIONI DI STASERA DI ALVIS?

Cosa farà Alvis durante la quarta puntata del Serale di Amici 18? Non manca la curiosità in vista delle prossime esibizioni del giovane cantante trap. L’obiettivo è continuare a mostrare le proprie qualità in una trasmissione che per lui può costituire un valido trampolino di lancio verso il successo. Di sicuro, gli ingredienti per emozionare il suo affezionato pubblico non mancano, con brani inediti capaci di sorprendere per un corretto mix fra metrica e ritmo di buona qualità. Dopo aver vissuto un periodo non proprio esaltante e rischiato di andarsene, Alvis non vuole mollare.



