Amici 2019 Serale, Ed. 18/ Eliminato e diretta 20 Aprile: Alvis, Tish, Mameli a rischio?

Chi sarà eliminato ad Amici 2019 serale? Anticipazioni quarta puntata 20 Aprile

Tutto è pronto per la quarta puntata del serale di Amici 2019. La squadra Blu, capitanata da Vittorio Grigolo, e quella Bianca, guidata da Ricky Martin, tornano nello studio di Canale 5 per una sfida che preannuncia scintille. Sono 9 gli allievi rimasti in corsa per la vittoria. Per i Bianchi troviamo: Giordana, Mameli e Alvis per il canto e Rafael e Umberto per il ballo; nei Blu invece sono rimasti: Tish e Alberto per il canto e Valentina e Vincenzo per la danza. Cinque contro quattro, dunque, elemento che farebbe pensare all’uscita di un bianco questa sera. Schierata in studio la commissione di canto e ballo al completo, affiancata dal giudice speciale Loredana Berté. Ad osservare tutto dagli spalti i supervisori Beppe Vessicchio e Luciano Cannito. Direttore artistico di Amici 18, ricordiamo, è Giuliano Peparini.

Renato Zero e la prova “folle” per gli alunni di Amici

Saranno molte le sfide che squadra Bianca e Blu dovranno affrontare in questa quarta puntata del serale di Amici 2019. Non mancherà la battle tra i cantanti, che saranno affiancati da due straordinari artisti della musica italiana: Umberto Tozzi e Raf. Ma ci sarà un terzo ospite speciale, pronto a mettere a dura prova tutti gli allievi rimasti in gara: Renato Zero. Il cantante ha pensato per loro una “prova folle” che non è però stata svelata pubblicamente. Soltanto in diretta scopriremo di cosa si tratta e se i ragazzi decideranno di accettarla oppure no. E chissà quale sarà la reazione di Loredana Berté nel rivedere Renato Zero, col quale ha avuto in passato dei dissapori.

Amici 2019, le prove proibitive di Loredana Bertè del serale

Ma è proprio da Loredana Berté che questa settimana sono arrivate per entrambe le squadre di Amici nuove “prove proibitive”. Il giudice speciale del talent di Canale 5 ha deciso di mettere in sfida Vincenzo e Rafael con una coreografia sexy, lontana da entrambi i loro stili. A scontrarsi saranno però anche Alberto per la squadra Blu e Mameli per quella Bianca. I due cantanti dovranno sfidarsi su due canzoni: “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra, e “Ma il cielo è sempre più blu”. Brani differenti volti però a mettere in luce chi dei due ragazzi è più versatile dell’altro.

Giordana vs Tish, nuova lite in diretta ad Amici serale 2019?

Non mancheranno però anche polemiche e scontri nella nuova puntata del serale di Amici 2019. In settimana Tish e Giordana hanno continuato a scontrarsi a distanza. La cantante della squadra Blu ha infine deciso di lanciare una sfida alla rivale per dimostrare di essere la più versatile tra le due. Sfida che Giordana ha accettato e che sicuramente vedremo in atto questa sera. Chi la spunterà tra le due? Tish ha tenuto a ribadire che “Per me Giordana vale zero, come persona non conta per me e non la vorrei nella mia vita”. La lite continuerà stasera in diretta?



