Angelo Russo e Anastasia Kuzmina/ Video, i giudici li amano (Ballando con le stelle)

Cosa aspettarsi da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina per le prossime puntate di Ballando con le stelle 2019? Certamente scintille. I due fanno faville insieme, sono bravi e divertenti e visti i commenti dei giudici sembra che ci sia veramente fermento per loro due all’interno del programma. Forse è presto per parlare di vincitori o di possibili finalisti ma certamente la coppia di ballo ha tutte le carte in regola per trionfare. Nell’ultima puntata abbiamo assistito ad un trionfo della coppia formata da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, una bella e vivace esibizione che ha trovato il favore del pubblico a casa e soprattutto della giuria che ha definito la loro performance come miracolosa. Nell’ultima puntata abbiamo assistito allo spareggio tra Angelo Russo e Marco Leonardi (il concorrente più giovane del programma ancora minorenne). Lo stesso però si farà di fatto nella prossima puntata, non essendo potuto andare in onda a causa dell’orario.

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2019: voglia di rimettersi in forma

Angelo Russo nel corso di questa edizione di Ballando con le stelle, dove partecipa con Anastasia Kuzmina, ha dichiarato che il suo intento non è solo fare bella figura ma anche rimettersi in forma. Proprio grazie alla sua insegnante di ballo sta seguendo una dieta per ritrovare la linea e perdere dieci chili. Niente dolci, pane e pasta, alcolici e un allenamento intenso con fisioterapia è quanto Russo sta seguendo attentamente nei suoi pasti. Ha dichiarato che Anastasia è molto rigida come insegnante ma i primi risultati sono già visibili. L’attore, famoso soprattutto per Il Commissario Montalbano, ha anche espresso un desiderio, ovvero veder ballare sul palco Luca Zingaretti in una bella esibizione. Mariotto ha anche sottolineato che i chili in più del concorrente non sono un impaccio ai movimenti che sono stati molto ritmici, a lui ha fatto seguito anche Carolyn Smith solitamente molto drastica. In questo caso ha sottolineato che il peso non c’entra nulla con l’essere ballerini e quindi loro sono stati molto bravi. Selvaggia Lucarelli ha apprezzato non solo il ballo ma anche la scelta per la coreografia, una narrazione a tutto tondo. La giornalista ha ammesso che i movimenti di Angelo Russo sono stati perfetti. Anche Fabio Canino è stato dello stesso parere. I voti della giuria sono i seguenti, Ivan Zazzaroni 8, Fabio Canino 8 Carolyn Smith 7, Selvaggia Lucarelli 9, Guillermo Mariotto 7.

La maestra di ballo Anastasia Kuzmina è sembrata veramente in sintonia con il suo partner, certamente il lavoro che sta eseguendo con Angelo Russo è sotto molteplici aspetti. Partendo dalla scuola di ballo finendo alla linea, Kuzmina sta facendo un ottimo lavoro e i giudici non hanno potuto che apprezzare il suo impegno verso Angelo Russo anche da un punto di vista umano. Anastasia è molto giovane, classe 1993, ha da sempre nutrito una grande passione per il ballo ma è molto brava anche nel canto e nella recitazione. Ha vinto numerosi premi ed è parte del cast di Ballando con le stelle dal 2012 nella veste di insegnante.



