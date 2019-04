Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi/ Video, eliminati? (Ballando con le Stelle)

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi nelle prossime puntate di Ballando con le stelle 2019 proveranno a dare il meglio, come hanno cercato di fare fino ad oggi. Il problema però è che non volendo dare seguito alle critiche, Razzi rischia di finire l’esperienza prima ancora di entrare nel vivo di Ballando con le stelle. Per questo visti gli scarsi risultati, a meno che la coppia non decida di catapultarsi in un modo completamente diverso di intendere le performance, ci sono veramente poche possibilità che vada avanti e arrivi in finale, come sottolineato insistentemente dai giudici. Tuttavia il programma è ancora lungo, finirà a giugno, e per questo c’è la possibilità di ribaltare il risultato e vedere in finale proprio una coppia inattesa.

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, Ballando con le stelle 2019: una coppia interessante ma…

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi formano una coppia sicuramente interessante, Razzi sembra sentirsi adeguato e al posto giusto. Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle i due hanno proposto una coreografia energica e simpatica. La performance è stata notevole, ma il risultato non ha convinto la giuria che si è mostrata molto perplessa circa le possibilità dei due di proseguire. A salvare Razzi dal fondo è stato un attimo, i punti conquistati sono stati 37 e un sesto posto in classifica, ma solo grazie al tesoretto finale. La giuria comunque è stata molto rigida e non è la prima volta: Ivan Zazzaroni, voto 3; Fabio Canino, voto 3; Carolyn Smith, voto 3; Selvaggia Lucarelli, voto 5; Guillermo Mariotto, voto 0. La coreografia nel suo complesso divertente ha mostrato una totale carenza di tecnica e talento, forse per questo alcuni giudici sono stati così critici apertamente. L’esibizione ha confermato purtroppo i limiti di Razzi che comunque non si è minimamente lasciato prendere da queste critiche e ha sottolineato come nei giorni precedenti sia stato contattato da Sgarbi che gli avrebbe dato del fenomeno.

Antonio Razzi e Selvaggia Lucarelli: è tutto un gioco…

Antonio Razzi, in coppia con Ornella Boccafoschi a Ballando con le stelle 2019, con le sue dichiarazioni è stato come sempre molto pungente, tanto da infastidire tutti e richiamare le attenzioni di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista si è data ad un divertente botta e risposta. Razzi non accetta le critiche e tende a zittire i suoi interlocutori. Si è detto per nulla offeso dall’ironia e dalle critiche della giuria e ha sottolineato che vedranno ciò di cui è capace, che diventerà un vero ballerino e conquisterà tutti. La maestra di ballo Ornella Boccafoschi è di Catania, ha la passione della danza sin da tenera età e frequentava a tre anni già la scuola di danza. Predilige il latino-americano ma ha una formazione a tutto tondo che l’ha resa anche campionessa a livello nazionale e internazionale. In Ballando con le stelle è ormai parte del cast fisso, sta cercando di fare un ottimo lavoro con Razzi anche se l’approccio non è affatto facile. Il politico è molto rigido e vuole dirigere lui la coppia e per questo la maestra di danza sta facendo molta fatica nel fornire al suo accompagnatore tutte le nozioni utili per poter realizzare delle coreografie interessanti e soprattutto piacevoli per il pubblico e per la giuria.



