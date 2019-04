BALLANDO CON LE STELLE 2019/ Eliminato e diretta: Simona Ventura ballerina per una notte

BALLANDO CON LE STELLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2019

Ballando con le stelle 2019, dopo il record di ascolti ottenuto con la terza puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.561.000 spettatori pari al 20.24% di share battendo Amici di Maria De Filippi che, invece, ha portato a casa 3.939.000 spettatori pari al 21.7% di share, torna in onda oggi, sabato 20 aprile, alle 20.35 su Raiuno. Milly Carlucci e Paolo Belli sono pronti a condurre una nuova puntata dell quattordicesima edizione del talent show che, pur restando sempre fedele al format originale, continua ad appassionare il pubblico. Accanto ai due mattatori della serata, ci saranno le ormai puntuali incursioni di Robozao, terzo conduttore ufficiale di Ballando con le stelle 2019, pronto a stupire nuovamente i telespettatori. Per la quarta puntata, Ballando regalerà sorprese, emozioni e divertimento al pubblico dell’Auditorium Rai del Foro Italico e ai telespettatori.

ELIMINAZIONE IN ARRIVO A BALLANDO CON LE STELLE…

Nessuna eliminazione nella terza puntata di Ballando con le stelle 2019. Lo spareggio finale tra le due ultime coppie classificate composte da Angelo “Catarella” Russo e Anastasia Kuzmina e da Marco Leonardi e Mia Gabusi, infatti, aprirà la quarta puntata decretando un’altra elminazione. La coppia che dovrà abbandonare momentaneamente la gara, infatti, dovrà continuare ad allenarsi per poter sperare di essere ripescata, esattamente come la coppia composta da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, eliminata in precedenza. Anche questa sera, tutte le esibizioni saranno giudicate dalla temutissima giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. Ad accompagnare le performance delle coppie sarà la musica della Big Band, guidata con maestria da Paolo Belli. A bordo campo, invece, accanto a Roberta Bruzzone ci sarà il volto del Tg1, Francesco Giorgino che sarà il custode del tesoretto.

LE COPPIE DI CONCORRENTI A BALLANDO CON LE STELLE E IL MISTERO DI SUOR CRISTINA

Quali coppie si esibiranno sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico? Ad esibirsi saranno sicuramente Manuela Arcuri e Luca Favilla; Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso e Samanta Togni; Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira; Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci e Samuel Peron a cui si unirà la coppia che supererà lo spareggio. Resta il mistero, invece, per quanto riguarda la presenza di Suor Cristina in questo sabato di Pasqua. Il comunicato ufficiale della Rai indica tra le coppie che scenderanno in pista durante la quarta puntata di Ballando con le stee 2019 anche Suor Cristina e il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona), ma sul web continuano i rumors che la vedrebbero assente. Cosa accadrà, dunque? Lo scopriremo questa sera.

SIMONA VENTURA BALLERINA PER UNA NOTTE

Dopo Mara Venier e Joe Bastianich, ballerina per una notte della quarta puntata di Ballando con le stelle 2019 sarà Simona Ventura che presenterà così la nuova edizione di The Voice of Itay che partirà martedì 23 aprile, in prima serata su Raidue. La conduttrice sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force per imparare la coreografia che eseguirà davanti alla giuria per accomulare un tesoretto che servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, inoltre, scenderà in pista Carolyn Smith che si esibirà con una coreografia con i Maestri di Ballando con le stelle.



