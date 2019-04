Bianca Vitali, moglie di Stefano Accorsi/ È figlia di Aldo e ha 20 anni meno di lui

Bianca Vitali, chi è la figlia di Aldo Vitali

Stefano Accorsi e Bianca Vitali stanno insieme dal 24 novembre 2015, giorno in cui si sono giurati reciproco amore in provincia di Piacenza. Nonostante la differenza d’età (lei è del ’91; lui del ’71), la loro è una coppia felice. Nel 2017 è nato Lorenzo, il loro primo figlio, che ha coronato il loro sogno insieme. Lui era già padre di Athena e Orlando, avuti da una precedente relazione con Laetitia Casta. Il primo incontro con Bianca è avvenuto sul set di 1992, la serie tv Sky sullo scandalo Tangentopoli ideata dallo stesso Accorsi. Entrambi, all’inzio, erano restii all’intraprendere il fidanzamento. Ma poi il sentimento ha prevalso, e gli attori hanno convenuto che “l’amore non ha età”. Il padre di lei, il giornalista e direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, ha infine dato il suo benestare. “Abbiamo smesso di pensarci perché tutto andava bene e avveniva in modo molto naturale”, ha dichiarato Stefano al Corriere della sera. “Ho avuto la fortuna di incontrare una donna che è sì molto giovane ma ha una sua maturità sorprendente. Mi piace che Bianca abbia il suo sguardo sulle cose che inevitabilmente è quello di una giovane donna di 27 anni”.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali: la loro vita insieme

Prevedibilmente, nell’intervista di oggi a Verissimo, Stefano Accorsi parlerà anche dell’unione con Bianca Vitali. La bella piacentina è stata la prima a mettergli l’anello al dito; non c’era riuscita nemmeno la Casta, con cui è stato dal 2003 al 2013. Ma Stefano mette subito le mani avanti: “Non mi sono messo con la ragazza che mi fa sentire di nuovo pischello: ci siamo sposati, abbiamo fatto un figlio che ha poco più di un anno, siamo andati a vivere insieme molto in fretta, l’idea di costruire una famiglia è arrivata rapidamente, lei ha conosciuto i miei due figli…”. Ed è andato tutto per il meglio. Prossimo step? Un altro figlio, magari.

