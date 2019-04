Carolyn Smith/ “Ballerò anche se le cure mi hanno devastata” (Ballando con le stelle)

Carolyn Smith sarà al centro della nuova attesissima puntata di Ballando con le Stelle 2019. La presidentessa di giuria, per la prima volta ha quando ha avuto inizio la sua avventura nello show di Milly Carlucci, lascerà il suo posto nel parterre per esibirsi sulla pista da ballo. Assieme a lei anche gli altri coreografi dello show, per un appuntamento speciale che si preannuncia imperdibile. Ad annunciare la puntata evento è stata proprio la padrona di casa, che qualche giorno fa, attraverso una breve diretta su Facebook, ha svelato tutte le novità in arrivo questa sera: “Sarà la giornata di un grande omaggio a Carolyn Smith – ha annunciato Milly Carlucci – noi faremo un numero con tutti i maestri attorno a lei e per la prima volta nella storia di Ballando ci sarà un giudice che scende in pista a ballare”. Sarà un appuntamento da non perdere?

Milly Carlucci: “Un abbraccio a una donna, una sorella, che combatte”

Il vero senso della puntata evento di questa sera, spiega Milly Carlucci, è quello di lasciare “un abbraccio a una donna, a una sorella che ha combattuto e combatte una battaglia terribile”. Carolyn Smith, storica presidentessa di giuria a Ballando con le Stelle, da molti anni combatte infatti con coraggio contro un cancro ed è tempo in prima linea per la corretta informazione e il sostegno alle donne che conducono la sua stessa battaglia. “Lo fa con ottimismo, con grinta, con positività – aggiunge nella diretta Facebook Milly Carlucci – e, dato che è il week end di Pasqua, in questa occasione noi vorremmo lanciare questo abbraccio, questo messaggio di incoraggiamento, a tutti quelli che conducono come lei delle battaglie veramente dure”. La padrona di casa ha poi lasciato il suo messaggio nei confronti di chi soffre, rivelando che “ci vuole, forza, ci vuole grinta, ci vuole ottimismo, e bisogna sempre credere che ce la possiamo fare. Questa è l’unica medicina. Vedrete una bella cosa”.

“Le cure mi hanno devastato il corpo”

Carolyn Smith ha annunciato sui social di aver ricevuto e accettato “una proposta indecente” da parte di Milly Carlucci. “Ha questo modo di proporre le cose che non puoi dirle di no”, ha precisato la storica giurata di Ballando con le stelle, che questa sera, dopo 12 anni di militanza nel parterre, lascerà il bancone per ballare. “La cosa più difficile per me, tutti lo sanno, è che sto combattendo contro il cancro – precisa la giurata – e tutte le sostanze, le cure, mi hanno devastato il corpo. Ho grossi problemi a volte a camminare”. Ma l’intento è quello di esibirsi “in onore di tutte le donne che non devono mollare, anche in situazione abbastanza difficili”; per questo motivo – conferma la presidentessa annunciando un qualcosa “che non succederà più” – “ballerò meglio possibile, ma non aspettate giri e spaccate, mi ci vorrà qualche giorni in più per questo!”. Di seguito, il video che Carolyn Smith ha pubblicato sul suo profilo ufficiale.

