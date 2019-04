Ciao Darwin 2019, Davide vs Golia/ Vincitori e Madre Natura: il look di Sara Croce…

Ciao Darwin 2019, vincitori e Madre Natura

A Ciao Darwin 2019 i Davide e i Golia hanno combattuto una gara senza esclusione di colpi. Capitanate da due campioni d’eccezione, rispettivamente il judoca Fabio Basile e l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, le due formazioni si sono sfidate in un testa a testa senza precedenti, che ha visto trionfare, con la gara decisiva dei cilindroni finale, la formazione dei Davide. Sfilate in intimo, botta e risposta, prove di coraggio e karaoke, tutto sotto l’occhio vigile di una Madre Natura d’eccezione, l’italiana Sara Croce, una 20 enne dai capelli biondi e occhi chiari, con un fisico perfetto e curve mozzafiato. La modella, che non ha nascosto di aver segretamente tifato per la squadra capitanata da Luigi Mastrangelo, ha potuto confrontarsi con le immancabili avance di Luca Laurenti – questa volta nei panni di Donald Trump – e le lodi sempre più accorate di un irriverente Paolo Bonolis, che anche in questa puntata ha dato sfoggio delle sue straordinarie abilità di mattatore.

Madre Natura è Sara Croce per la sesta puntata di Ciao Dawin 2019

Ha stupito tutti per la sua bellezza naturale e per il suo sguardo da cerbiatta: lei è Sara Croce, la quinta Madre Natura di Ciao Darwin 2019. Dopo aver ammesso di aver fatto il tifo per i Golia, ai quali si sente accomunata dall’altezza (è altra 1,77m), ha dichiarato che uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di poter aprire un maneggio, anche se tra i suoi desideri più grandi vi è quello di poter acquistare una Lamborghini. Bionda, capelli lunghi e occhi azzurri, Sara ha rivelato la parolaccia che dice più spesso è “Oh Ca***”, formulata, ma solo silenziosamente, proprio ieri sera, quando si è ritrovata a dover percorrere con i tacchi a spillo la lunga rampa di scale che l’avrebbe condotta fino allo studio. Sara Croce, inoltre, è la tipica ragazza della porta accanto. Look naturale, quasi acqua e sapone, ha ammesso di non avere piercing sul corpo. In amore invece, si definisce di indole fedele, dal momento che non ha mai tradito ed è certa che mai e poi mai potrebbe perdonare un tradimento.

Il dibattito della serata tra Davide e Golia a Ciao Darwin

Nel sempre più acceso dibattito di Ciao Darwin 2019, i Davide e i Golia se ne sono dette di santa ragione. I primi hanno accusato gli avversari di essere sformati e poco agili, mentre i secondi, certi del loro vantaggio fisico, hanno replicato sostenendo la presunta inferiorità fisica dei bassi. “La storia ci insegna – ha precisato un concorrente – che Davide ha sconfitto Golia con intelligenza e furbizia. Voi ci vedete come extraterrestri – ha aggiunto poi il contendente – come puffi, ma forse siete voi a essere nel pianeta spagliato, noi stiamo benissimo con tutto, entriamo dappertutto”. C’è chi ha risposto tirando in ballo l’importanza di poter raggiungere i punti più alti degli scaffali dei supermercati senza dover chiedere nulla a nessuno, chi ha replicato che gli scaffali hanno anche mensole più basse inaccessibili a clienti più alti, ma alla fine, a ristabilire l’ordine è stata la chiosa di un concorrente, che ha ricordato: “Nella vita non è importante di essere alti, ma di essere all’altezza”.





