Dani Osvaldo e Veera Kinnunen/ Video, sono i veri favoriti! (Ballando con le stelle)

Dani Osvaldo e Vera Kinnunen formano una delle coppie tra i principali protagonisti della quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle 2019. Dopo la terza serata, Osvaldo viene considerato come uno dei concorrenti più pericolosi da parte della giuria. Ovviamente, in senso positivo, dato che i giudici hanno notato fin da subito la sua capacità di ballare al meglio su qualsiasi tipo di base. L’ultima esibizione è stata una Salsa dalla forte impronta sexy, ballata sulle note del brano La gozadera. È stata una performance di ottimo livello, ben apprezzata dalla giuria con un buon punteggio totale di 43 punti e la terza piazza nella graduatoria di serata. In particolare, interessanti i voti massimi ricevuti da Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, mentre Carolyn Smith ha inflitto alla coppia solo un discreto 7.

Clicca qui per il video dell’ultima esibizione

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, vinceranno Ballando con le stelle 2019?

Prima della sua esibizione, al fianco di Veera Kinnune, Dani Osvaldo non era molto fiducioso sui giudizi del quintetto di giurati di Ballando con le stelle 2019. Era convinto che avrebbe preso un voto pari a zero, ma per fortuna alla fine non sembra essere andata poi così male, anzi. Canino lo ha elogiato perché divertente e disinvolto e per lui queste doti sono da considerarsi anche più importanti di ballare con una tecnica perfetta e senza imprecisioni. Osvaldo ha ringraziato lui e gli altri giurati e si è mostrato molto tranquillo e sorridente, ma sicuro delle sue doti di ballerino e pronto a continuare a sorprendere anche il proprio affezionato pubblico.

Osvaldo, la coppia con Veera Kinnunen funziona

Al fianco dell’ex calciatore di Roma, Inter e Juventus Dani Osvaldo sta lavorando la bionda ballerina Vera Kinnunen, a sua volta ritenuta di ottimo livello sotto il punto di vista sia tecnico che morale. Secondo quanto detto dalla giornalista e donna di spettacolo Selvaggia Lucarelli, è come se Osvaldo avesse segnato un rigore a porta vuota durante la sua esibizione di Salsa. Tutto ciò è dovuto proprio alle grandi qualità di Vera, capace di porre in evidenza tutta l’attitudine artistica dell’italo-argentino. Ad ogni modo, si dice spesso che dietro un grande uomo ci sia una grande donna. La Kinnunen ha messo a disposizione di Pablo la sua grande bravura nella nobile arte della danza, scatenandosi a sua volta in una sequenza di passi di Salsa ritenuti abbastanza basilari, ma comunque non semplici da portare a termine con successo.

Così l’ultima puntata

Cosa faranno Dani Osvaldo e Vera Kinnunen in occasione della quarta puntata della quattordicesima stagione di Ballando con le stelle? Si dovrà aspettare fino a sabato 20 aprile 2019 per avere una risposta ben precisa. Di sicuro, la coppia sembra intenzionata a continuare a sorprendere pubblico e giuria, mettendo in mostra un ottimo grado di affiatamento e la capacità di entrambi di muoversi al meglio su ogni tipo di ballo. Qualità dimostrate anche dalla loro recente Rumba, che molti esperti ed appassionati hanno apprezzato per un alto tasso di sensualità e, al tempo stesso, di eleganza. L’obiettivo è quello di restare in lotta quantomeno per il podio, con chance di vittoria che sembrano abbastanza elevate. Dovranno vedersela con altre coppie di livello, ma ci sarà senz’altro da divertirsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA