Eliana Michelazzo/ Agente di Pamela Prati travolta dallo “scandalo” Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo “voce” di Pamela Prati a “Live non è la D’Urso”

Eliana Michelazzo è l’agente di Pamela Prati, l’ex soubrette della tv che ha (ri)conquistato di recente le prime pagine di tutti i tabloid. Lo ha fatto con lo “scandalo” del sedicente fidanzato, che a detta degli hater potrebbe non esistere. Così come non esisterebbero i bambini, Sebastian e Rebecca, che Mark Caltagirone – questo il nome del presunto marito – avrebbe adottato. Pamela nega tutto: sono “calunnie”, si difende. E come “avvocato” chiama proprio la Michelazzo. Ospite a Live – Non è la d’Urso, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha difeso strenuamente la sua “assistita”. Non senza battibeccare con gli altri ospiti: Giovanni Ciacci, per esempio, è stato simpaticamente definito “portaborse di Valeria Marini”. “Aho, a pizzetto, levati quella tintura dalla barba, sei ridicolo. Torna a portare le borsette a Valeria Marini, ma chi ti credi di essere? Non sei nessuno. Maleducato”. Ciacci, dal canto suo, provoca: “Voi, come agenti, dovete difenderla. Perché non viene qua?”.

Chi è Eliana Michelazzo ex di Uomini e Donne

Pamela Prati avrebbe avuto un malore, “ma ora sta meglio”, fa sapere Eliana Michelazzo. Nata a Roma nel 1979, l’agente conosce bene le dinamiche della tv. Nel 2008-2009, ai tempi del Trono di Federico Mastrostefano, partecipò a Uomini e donne in qualità di corteggiatrice. Allora faceva l’estetista: il pubblico di Canale 5 la ricorda soprattutto per la sua verve e la sua parlantina, che più volte le è costata lo scontro con Tina Cipollari. I suoi fan erano tanti e agguerriti, ma Eliana non sedette mai sul famoso Trono. Al termine dell’esperienza, aprì la Aicos Management Marketing Sponsor, un’agenzia per vip. Pamela Prati l’ha scelta insieme a Pamela, l’altra manager della Aicos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA