Enrico Lo Verso e Samanta Togni/ Video, ancora critiche? (Ballando con le Stelle)

Cosa ci si aspetta da Enrico Lo Verso e Samanta Togni in occasione della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2019? Ad oggi, ancora non si sa su quali note danzeranno, visto che non sono ancora usciti gli abbinamenti ufficiali. In ogni caso, l’obiettivo dell’attore è quello di far rimangiare le critiche dei cinque giurati e di mostrare miglioramenti nella sua tecnica, magari manifestando una crescita nell’affiatamento con la sua collaboratrice. Di certo, i due non hanno alcuna intenzione di rischiare ancora una volta di essere eliminati e vogliono scalare diverse posizioni in graduatoria. Si spera, dunque, che la loro esperienza nel talent show possa diventare maggiormente positiva e gratificante.

Enrico Lo Verso e Samanta Togni, Ballando con le stelle 2019: uno scivolone da rimediare

Enrico Lo Verso e Samanta Togni continuano ad essere tra i protagonisti della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle 2019, condotta come sempre da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. La trasmissione del sabato sera di Rai Uno ha visto un Lo Verso in una serata non proprio entusiasmante. Finora il percorso dell’attore siciliano era stato positivo, con buone prestazioni sulle note di un Paso Doble e di una Rumba. Nel corso della terza puntata, la coppia si è esibita in un intrigante Charleston sulle note di Umbrella di Rihanna, in una particolare versione rockabilly dall’alto tasso di potenziale sensualità. Il risultato conclusivo, tuttavia, non è stato così soddisfacente come Enrico e Samanta si sarebbero immaginati. Il punteggio totale di 15 li ha relegati in una poco lusinghiera ultima posizione, dovuta anche ad un voto zero ricevuto da Guillermo Mariotto.

Il racconto della seconda serata

Nel corso della seconda serata, Enrico Lo Verso era stato protagonista di un alterco con Selvaggia Lucarelli. La giurata aveva accusato lui e la Samanta Togni di essere poco affiatati e non ha fatto altro che confermare le proprie impressioni dopo il loro Charleston. Lo Verso ha dichiarato di avere seri problemi con la coreografia, affermando di sentirsi come bloccato e di vergognarsi come un cane a causa della sua presunta scarsa tecnica da ballerino. Dopo l’esibizione, Enrico non ha nascosto la propria delusione per una prestazione inferiore rispetto alle attese. Ha detto di aver visto un po’ di tutorial su YouTube, ma i cinque giurati non hanno apprezzato più di tanto la sua buona volontà e non hanno promosso in maniera definitiva l’esibizione, con giudizi complessivi poco soddisfacenti.

Samanta Togni: un bene o un male per Enrico Lo Verso?

Al fianco di Enrico Lo Verso a Ballando con le stelle si è data molto da fare la nota ballerina Samanta Togni, una delle spalle storiche del talent show a carattere ballerino di Milly Carlucci. Nonostante la sua grande esperienza, la ragazza originaria di Terni è stata protagonista di un’altra situazione non proprio tranquilla con la vulcanica Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima l’ha accusata di tendere a sopraffare i ballerini da lei considerati meno dotati, intimandole di lasciarla parlare perché lei è la giurata. La situazione ha rischiato di degenerare in una brutta rissa, ma alla fine ha prevalso il buon senso e la coppia non ha rischiato l’eliminazione. Tutto ciò anche grazie al tesoretto ottenuto dal ballerino per una notte Frank Matano in occasione della seconda serata, che ha fruttato ai due ben 24 punti di bonus rispetto al punteggio reale.



