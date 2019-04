Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Vide, “maestro di grazia” (Ballando con le stelle)

Le aspettative per il futuro della coppia composta da Ettore Bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2019 sono parecchie. Se continuano così sicuramente sono i papabili vincitori del programma senza contare il fatto che sono una delle coppie più amate ed apprezzate dell’anno. Ci si aspetta da loro che migliorino ancora di più nella chimica delle esibizioni, nel loro modo di fare, muoversi e creare le coreografie. Sicuramente da loro si possono aspettare solo dei miglioramenti e se l’ultima esibizione si prende a termine di paragone non possiamo che sperare sempre nel meglio.

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle 2019: Così una settimana fa

La coppia di Ballando con Le Stelle 2019 con Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, nella puntata di sabato 13 aprile 2019, si è esibita in un jive scatenato. La verve della maestra di ballo Alessandra Tripoli è stata talmente forte che le si è strappato persino il vestito. Ma proprio la foga, la veemenza e l’espressività sono i punti forti della Tripoli e, infatti, per questo la giura l’ha soprannominata la Tritoli. La coreografia dell’attore e della ballerina hanno convinto tutti i giudici. Il voto di Zazzaroni è stato 9, quello di Fabio Canino 10, quello di Carolyn Smith 10, il voto della Lucarelli 9 e, infine, quello di Mariotto 8, per un totale di 46 punti. Mariotto è rimasto molto colpito dalla performance di Ettore e ha detto “Tu sei un uomo aggraziato e la grazia, in un uomo, è una cosa di questi tempi molto rara. Quindi, per me da oggi, dopo che ho visto come guardavi e come ti muovevi, leggermente, guardando la Tripoli, che è tutto dire, sei tu l’angelo di questa edizione”. Il complimento di Mariotto però non è stato l’unico positivo. Anche Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni si sono lanciati in molti complimenti e lodi per l’esibizione e, addirittura, la Smith ha detto che quella composta dalla Tripoli e da Ettore Bassi è la prima vera coppia nella storia di Ballando con Le Stelle. Poi ci ha pensato Selvaggia Lucarelli ad abbassare le aspettative e i complimenti della giuria. Nel complesso l’esibizione di questo sabato è stata ottima e sorprendente.

E così l’inizio della loro avventura

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli hanno iniziato con molte speranze e aspettative quest’edizione del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle 2019. Dopo la performance di sabato 13 aprile ha commentato dicendo “Fare un numero di quel genere mi ha un po’ riportato al passato. Io mi sono sempre visto come un elefante. Solido, piantato. La Tritoli è come un topolino imbizzarrito che corre di qua e di là. È perfettamente in contrasto con me”. Insomma, come ha commentato poi Mariotto, gli opposti si attraggono e nel caso della super coppia Bassi e Tripoli la strategia ha davvero funzionato.

Il rapporto con Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli, 31enne maestra di Ballando con le Stelle 14, ha iniziato con molta naturalezza e sicurezza il suo percorso nel programma insieme all’attore Ettore Bassi. Il concorrente dilettante ha detto di fronte alla giuria la scorsa puntata che con lui “Tripoli usa le maniere forti, ma io ho deciso che non cedo”. Anche la Tripoli ha risposto con un sorriso evidenziando alla giuria i talenti di Ettore e anche la sua voglia di mettersi in gioco, impegnarsi e non risparmiarsi in nulla ma dare sempre il 100% di se stesso in tutte le cose.



