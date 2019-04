FEDEZ CONTRO IL FIGLIO DI LA RUSSA/ Video, lite col trapper “Larus”: “Querelatemi”

Fedez contro Larus, il figlio di Ignazio La Russa: è questo l’ultimo capitolo delle vicende del noto rapper italiano che ha pubblicato sulle sue storie di Instagram, poi rimosse, il contenuto di una strana conversazione andata in scena nelle ultime ore. L’ex giudice di X Factor esordisce così:”Ho una storia assurda da raccontarvi che mi è appena successa, e non so da dove iniziare perché fa troppo ridere. Sono reduce da una conversazione privata su Instagram con il figlio di un noto politico italiano, con idee diametralmente opposte alle mie. Figlio che penso faccia la trap e che parli di quante canne si fuma e quante fighe si scopa”. Il riferimento è proprio al figlio dell’esponente di Fratelli d’Italia, che in uno dei suoi brani più noti canta “sono tutto fatto”. Ebbene, Fedez racconta:”Lui ci tiene a farmi notare che è risentito del fatto che io in passato abbia fatto asserzioni su suo padre e sul sistema che ha contribuito a cerare in questo paese. Ho cercato di spiegargli che non era nulla di personale, e che era il mio modo di esprimere un’opinione. E che in caso avessi detto qualcosa di scorretto, avendolo fatto in maniera pubblica, potevano querelarmi”.

FEDEZ CONTRO IL FIGLIO DI LA RUSSA

Quello tra “Larus”, nome d’arte di Leonardo Apache, terzogenito di Ignazio La Russa, e Fedez da chiarimento si è trasformato ben presto in uno scontro. L’ex giudice di X Factor ha infatti raccontato che la loro conversazione ha preso ben presto una brutta piega:”Morale delle favola, mi dice: ‘Vorrei vedere quanto andrai a fare le riunioni di classe per tuo figlio con tutti quei tatuaggi addosso’. Come se il mio avere tatuaggi mi identificasse e etichettasse come una persona poco civile e stupida. In tutta risposta gli ho detto che suo padre gli ha insegnato benissimo il concetto di xenofobia. A quel punto lui mi ha mandato a fan**lo. Ci mancavano solo i figli di politici che fanno la trap. Già a dirlo mi vengono i conati”. Come detto le storie di Fedez sono state cancellate. Lo stesso vale per un post pubblicato da Larus poco dopo in compagnia di Chiara Ferragni in cui scriveva:”Ti rispondo così! Fedez a differenza tua lei non si è messa a litigare coi sedicenni”.





