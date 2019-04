Games Of Thrones 8, Trono di spade/ Daenerys divide i fans: il potere a Jon Snow?

Games Of Thrones 8 è ormai realtà. L’ottava ed ultima stagione de Il trono di spade, infatti, è partita con un primo episodio che, oltre ad aver portato a casa ascolti altissimi, ha scatenato l’entusiasmo dei fans che, da una parte non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi e, dall’altra, temono il gran finale. Il secondo episodio di Games Of Thrones 8 andrà in onda ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic in lingua originale mentre a partire da lunedì 22 aprile, alle 22:15 andrà in onda anche la versione in italiano. Dopo il primo episodio dell’ottava stagione de Il trono di spade, a dividere il pubblico è Daenerys sempre più desiderosa di conquistare il potere al punto da aver ucciso suo padre e suo fratello in quanto si erano rifiutati di inginocchiarsi davanti a lei. Chi non tollera più la brama di potere di Daenerys è Sam Tarly.

Games Of Thrones 8, Trono di Spade: John Bradley svela cosa accadrà a Sam

A svelare qualche dettaglio in più su quello che accadrà a Daenerys e Sam è John Bradley che, ne Il Trono di Spade interpreta proprio Sam. «Adesso Sam è molto molto consapevole del fatto che Dany sia molto squilibrata e volatile e un pericolo per le persone. […] Capisce fino a che punto è disposta ad andare se qualcuno decide di disobbedirle e quanto la sua brama di potere non conosce alcun codice morale. Quando lei gli parla e gli dice della sua famiglia, lo fa senza il minimo senso di compassione. Lo fa in maniera molto fredda e distaccata. E sembrava una psicopatica, davvero. […] In quel momento Sam capisce quanto sia una figura pericolosa, ed è questo che lo motiva a dire la verità a Jon», sono le parole dell’attore riportate da Best Movie.

Trono di Spade 8: Jon snow conquista il potere?

Il personaggio di Daenerys, con l’ottava stagione de Il Trono di Spade, ha sempre meno fans. Dall’atra parte, invece, continua ad essere amatissimo Jon Snow. Sono davvero tanti, infatti, coloro che vorrebbero vedere il personaggio interpretato da Kit Harington come nuovo detentore del potere. Proprio l’interprete di Jon Snow, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine online InStyle, ha svelato dettagli sul suo futuro: “Il lavoro più importante che potrò mai avere sta per finire… Beh, non il più più importante. Se tutto va bene sarò padre”. Figlio in arrivo, dunque, per il personaggio più amato di Game of Thrones?





