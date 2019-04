Garrison Rochelle ha un fidanzato?/ I rumors sul ballerino statunitense

Garrison Rochelle è fidanzato? In occasione del suo ritorno in televisione questo pomeriggio nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, i riflettori si riaccendono sul noto coreografo statunitense che da quest’anno non fa più parte della squadra di Amici di Maria De Filippi e in particolare anche sulla sua vita sentimentale, sulla quale va detto l’ex ballerino nato a Dallas ma naturalizzato italiano ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo nonostante la sovraesposizione mediatica datagli dalla lunga parentesi nel talent show di Canale 5 che l’ha infatti visto protagoniste per oltre diciassette edizioni. Col suo allontanamento da Amici i rumors sulla presunta presenza di un compagno per il coreografano 63enne si sono sopiti ma riviste e siti specializzati di gossip sostengono che Garrison abbia una relazione e probabilmente con un uomo più giovane di lui.

GARRISON ROCHELLE HA UN COMPAGNO?

Come detto, ultimamente si sono perse un po’ le tracce di Garrison Rochelle anche se, come si apprende dai suoi canali social e da quanto proprio Maria De Filippi ha rivelato su di lui, il maestro di danza si è dedicato al teatro e ha collaborato alla realizzazione di un musical. Tuttavia, nell’ultimo anno, seppur non di frequente, si sono rincorsi dei rumors in merito a una sua presunta relazione con un uomo di cui, però, non si sa nulla: stando comunque a quanto si apprende, Garrison dopo alcuni anni avrebbe trovato l’amore ma, ben conscio della propria popolarità del fatto che il gossip si sarebbe scatenato nel cercare di carpire delle informazioni su questo misterioso compagno, avrebbe deciso di tenere nascosta da occhi indiscreti la relazione anche se qualcuno ha provato a formulare alcune ipotesi su chi possa essere la sua fiamma.

“NON SONO FATTO PER LA CONVIVENZA MA…”

A tal proposito, per capire qualcosa di più della situazione sentimentale di Garrison Rochelle, si potrebbe fare riferimento a quanto detto dallo stesso ex ballerino in passato a proposito delle storie d’amore e della sua voglia di impegnarsi. “Non sono mai stato fatto per la convivenza anche se in passato a dire il vero io l’ho già sperimentata” ha detto il diretto interessato, lasciando intendere che il suo presunto compagno non è certo una presenza costante nella sua quotidianità e come si evince tra l’altro spulciando sul suo profilo Instagram non vi sono nemmeno tracce di questo “Mister X” che però potrebbe essere sapientemente “nascosto” tra uno scatto e l’altro. In passato, prima che si diffondessero le voci su questo possibile compagno per Garrison, si era vociferato di un flirt con Luca Tartaglia, noto per essere stato a Uomini e Donne uno dei corteggiatori di Rosa Perrotta, ma a stretto giro di posta erano arrivate le smentite e il “caso” si era sgonfiato immediatamente. “Non voglio che il mio privato finisca sui giornali, ma c’è qualcuno ora nella mia vita…” aveva detto, senza però rivelare l’identità del suo partner.



