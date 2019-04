Georgina Rodriguez/ “Cristiano Ronaldo? Amore a prima vista per entrambi”

Georgina Rodriguez festeggia il primo scudetto di Cristiano Ronaldo con la Juventus, ma nei giorni scorsi ha parlato del suo rapporto con il campione portoghese. «È stato amore a prima vista per entrambi. C’è una grande armonia tra di noi, ci capiamo molto bene», ha dichiarato al Corriere della Sera la modella nata in Argentina ma cresciuta in Spagna. I due si sono incontrati in un negozio dove lei faceva la commessa. Ora vivono insieme in Italia, dove conduce «una vita tranquilla». E su Torino: «È una città molto bella, con angoli incantevoli, piazze maestose, l’arte, i musei, come quello egizio. E poi, la vicinanza alle Alpi, a Milano, alla Svizzera. E perché no, la Juventus, una squadra di calcio importantissima a livello mondiale». Insomma, si trovano bene a Torino con Cristiano Ronaldo e la loro famiglia allargata. «Sono una madre che dedica la maggior parte della propria giornata a stare con i propri figli: loro sono la cosa più importante per me».

GEORGINA RODRIGUEZ E LA VITA CON CRISTIANO RONALDO

Georgina Rodriguez si diverte molto insieme a Cristiano Ronaldo e i loro figli. «Ci divertiamo molto insieme. Sono straordinari. Li adoro», ha raccontato la modella, testimonial di Yamamay, al Corriere della Sera. La 25enne nel 2017 ha dato alla luce Alana Martina, quarta figlia dell’attaccante della Juventus dopo Cristiano junior, Mateo ed Eva, e primogenita per lei. È una donna femminile e sensuale, ma non “ingombrante” come Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo, e la sovraesposta Wanda Nara. «Sono una donna molto femminile, con i suoi contrasti. Sono dolce e determinata, sensibile e forte. Sognatrice, ma anche una lavoratrice». Riguardo quale possa essere la sua marcia in più, ha le idee chiare: «Il fatto di essere me stessa. Non c’è nulla di più importante della naturalezza, della forza, della sensualità e della sensibilità. Caratteristiche che ti permettono di arrivare all’anima di ogni donna». Su di lei il ceo di Yamamay, Gianluigi Cimmino, ha dichiarato: «È una bellezza non comune, che non rispecchia i canoni più classici del mondo della moda: «È bella nelle sue forme generose, nel suo essere diversa, nella sua “confident beauty”».

