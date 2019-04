Giordana Angi/ Video, è guerra con Tish, Ricky Martin: “Io sono come te” (Amici 2019)

Giordana Angi continua ad essere protagonista del serale di Amici 2019. Lei è entrata nella scuola come l’ugola d’oro, come colei che porterà a casa la vittoria, ma molto spesso il pubblico pensa che non sarà così e molto è legato al suo carattere e alle sue performance a volte un po’ troppo simili. Amici 2019 torna questa sera con il quarto serale e su Giordana Angi pesano ancora le parole dei professori e, in particolare, di Rudy Zerbi che continua a punzecchiarla spingendola a dare di più perché rea di essere troppo adagiata sugli allori. La cantante di bianchi ha incassato e portato a casa ma in suo soccorso è arrivata Loredana Bertè che sui social conferma la stima nel suoi confronti, si dice felice della sua lotta continua con Tish e si dice convinta che in realtà Zerbi sia pazzo di lei ma non lo voglia ammetterlo (“So che è così perché lo conosco”).

LO SCONTRO CON TISH E LE PAROLE DI RICKY MARTIN

Questo basterà? Nell’ultimo serale l’uscita di scena di Jefeo ha lasciato l’amaro in bocca della cantante, nonostante la vittoria, e una volta tornata in casetta ne ha parlato con Ricky Martin che subito è corso in suo soccorso. Giordana Angi si è lamentata per l’uscita del cantante e amico: “Va bene la vittoria, ma ci sono tante cose che mi lasciano un po’ così e penso che avrei potuto fare di più”. Ma a lei risponde Ricky Martin: “Io sono come te, non mollo mai e non mi do tregua. Sono lì che mi frusto e mi dico voglio fare di più e meglio ma va bene così e questo ti porterà da qualche parte. Io sono un tuo fan e ogni volta che canti mi tocchi, non abbassare mai la guardia“. Clicca qui per vedere il video del momento. Dall’altra parte c’è chi continua ancora a darle contro ovvero Tish che nei pomeridiani dei giorni scorsi ha lanciato una nuova sfida contro la sua rivale di sempre.

IL GUANTO DI SFIDA DI TISH

La questione questa volta è la versatilità. Tish ha accusato Giordana Angi di aver parlato di versatilità e di cose che non le sono state riconosciute e proprio su questo la rossa non transige visto che lei ha fatto molto di più e questa cosa non è stata riconosciuta: “Ho fatto mille cose diverse, lei ne ha fatte tre messe in croce”. Giordana Angi ride e ribatte dalla sua cassetta al grido di “Queste sono bugie, lei non ha fatto niente più di me” e poi “Hai vinto tu, perché non le date una coppa”. Alla fine, la rossa ha deciso di lanciare un guanto di sfida a Giordana convinta che tutto quello che sta venendo fuori è solo la prova di quello che è in realtà “almeno la gente sa con chi ha a che fare”. La sfida sarà sulla versatilità invitando la rivale di parlare meno e cantare di più. Come andrà a finire questa volta lo scontro? Sarà Giordana a spuntarla alla fine? Clicca qui per vedere il video del momento.



