Giordana incontra la mamma ad Amici 18/ Lettera e sorpresa in diretta: “Sei tutto”

Arriva anche per Giordana Angi il momento di una bellissima sorpresa. Nella puntata del serale di Amici 18 di questa sera, la cantante della squadra Bianca riceve una bellissima sorpresa da parte di sua madre. È Maria De Filippi a leggere le bellissime parole scritte dalla mamma di Giordana: “Ciao Mimì, sono la tua mamma volante, sempre su e già per aerei ma stavolta il mio aereo mi porta da te. Come ben sai il nostro percorso di vita talvolta è stato difficile ma proprio per questo intenso e ricco di sentimenti.” Così racconta l’infanzia non sempre semplice della cantante: “Da piccola eri una ragazzina bellissima, spensierata, innamorata dello sport e dei giochi all’aria aperta ed è stato semplice crescerti. Poi qualcosa è cambiato e quella ragazzina spensierata ha iniziato a fare i conti con la vita.”

GIORDANA IN LACRIME PER LA LETTERA DELLA MAMMA

Il papà e la mamma di Giordana non stanno più insieme e la lettera lo racconta anche in diretta ad Amici: “La separazione tra me e tuo padre, il trasferimento in Francia… eri poco più che un’adolescente e hai iniziato a chiuderti in te stessa. I tuoi silenzi si sono tramutati in parola sulla carta e lì hai iniziato a scrivere.” Giordana è in lacrime mentre sua mamma le dice attraverso la lettera: “Tu ci hai sofferto molto, io lo so Mimì. Quando chiamavo a casa tu però mi dicevi sempre che andava tutto bene e se tua sorella Elisa piangeva e aveva febbre non me lo dicevi e io lo scoprivo solo quando tornavo a casa.” E conclude: “So che ancora oggi ci sono tante sofferenze nel tuo cuore, ma ricordati che la tua anima così profonda è il risultato di questo percorso travagliato. Sei tutto”. Le due poi si abbracciano ad Amici, tra lacrime e grande emozione.



