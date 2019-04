Grande Fratello 2019/ Gaetano amico di Fabrizio Corona, Lemme si mette in mutande

Nella Casa del Grande Fratello 2019, stanno cominciando a sbocciare i primi amori, così come emergere polemiche e segreti. In questi giorni Gaetano ha raccontato di essere il collaboratore e stretto amico di un personaggio molto famoso e altrettanto discusso. “Sono molto amico e anche collaboratore di un noto personaggio famoso italiano che fa sempre tanto discutere, ma non posso dire chi è. Quante cose vorrei dirvi, ma non posso. Ma niente di negativo assolutamente no”, ha dichiarato il concorrente. Cristian Imparato che ci vede lungo, ha subito indovinato il suo nome: Fabrizio Corona. A questo punto, proprio Gaetano ha svelato un aneddoto particolare riguardante il catanese attualmente tornato in carcere. Sembra infatti che dietro la famosa caduta filmata in bicicletta al centro di Milano, ci sia stato proprio l’attuale concorrente del Grande Fratello. “Il video l’ho fatto io. Riguardalo e senti la risata di quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto a posta. Giuro. C’è tutta una storia. Non era preparato”.

Alberico Lemme rimane in mutande al Grande Fratello 2019: ecco perché

Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello 2019, l’uragano Lemme ha letteralmente conquistato il pubblico. Il dottore più strambo della televisione, nelle ultime ore si è perfino messo in costume, per mettere in piedi una gara di muscoli al fianco dei concorrenti più belli del reality show. Ecco perché, in giardino con lui sono comparsi a petto nudo: Michael Terlizzi, Daniele Del Moro e Gennaro Lillio. Il farmacista, dopo un richiamo ufficiale da parte degli autori del programma, si è tolto i vestiti nel corso della diretta, mostrando il fisico. Nonostante l’ironia di Francesca De Andrè che sosteneva che fosse sovrappeso, Lemme ha mostrato un corpo “decente” per la sua età anche se il pubblico, lo preferiva senza ombra di dubbio vestito. Secondo Alberico, il suo fisico “asciutto” sarebbe merito della sua “miracolosa” dieta a base di pasta anche a colazione. Ed infatti, mentre i ragazzi incominciano la giornata con latte, frutta e fette biscottate, lui preferisce preparare spaghetti senza sale con olio e succo di limone.

Il richiamo ufficiale per Lemme del Grande Fratello

Proprio Alberico Lemme, sarà uno dei principali protagonisti della terza serata del Grande Fratello 2019 che andrà in onda non lunedì sera, bensì martedì, scontrandosi con Simona Ventura e la prima puntata di The Voice Of Italy, in onda su Rai2. Il farmacista con molta probabilità, subirà un richiamo ufficiale dopo le agghiaccianti parole nei confronti dei figli. Ed infatti il bizzarro protagonista della Casa, qualche giorno fa aveva svelato che se i suoi figli fossero morti, a lui non sarebbe importato nulla. Queste dichiarazioni sconvolgenti, hanno sollevato l’ira di Valentina Vignali (diffidata da Francesca Brambilla) e Francesca De Andrè. Questa parentesi è stata anche accennata da Barbara d’Urso, nel corso della precedente puntata di Live. La conduttrice, si è dissociata dalle sue parole annunciato che a Lemme arriverà anche un richiamo ufficiale del GF. A tal proposito, il figlio presente in studio ne ha preso le difese: “Avevo 13 anni ed ero al ristorante con lui, ad un certo punto mentre pranzavamo mio papà disse a me e mia sorella ‘se voi morite non mi interessa’, dopodiché dissi ‘se muori tu a me non interessa’. Questa frase è stata molto educativa perché ha educato me e mia sorella ad essere responsabile della nostra vita. Ci ha reso liberi delle nostre scelte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA