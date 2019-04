Guendalina Tavassi vs Cristian Imparato/ “Ho video e foto per smascherarlo” (GF 16)

Guendalina Tavassi replica a Cristian Imparato che, nella casa del Grande Fratello 2019 si era scagliato contro di lei sostenendo di non conoscerla dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’ex gieffina che, a Pomeriggio 5, aveva parlato di un presunto flirt tra Cristian e il suo parrucchiere che le aveva anche confermato anche i presunti ritocchini alle labbra. Proprio ai microfoni di Pomeriggio 5, ospite della puntata del 19 aprile, Guendalina Tavassi ha risposto duramente a Imparato sostenendo di avere foto e video per smascherarlo. “Non sapete cosa sono venuta a sapere. Una notizia choc. Mi scrive il suo migliore amico, che vorrebbe parlare di questa situazione. Lui andava con Cristian a farsi le punture alle labbra mano nella mano. Lui gli teneva la manina, mentre la dottoressa lo impunturava“, ha raccontato la Tavassi a Barbara D’Urso. Le rivelazioni di Guendalina, però, non sono finite qui.

Guendalina Tavassi vs Cristian Imparato: “8 anni fa implorava di fare una foto con me”

Cristian Imparato sostiene di non conoscere Guendalina Tavassi. Quest’ultima, però, a Pomeriggio 5, ha dato una versione differente. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha raccontato di essere stata contattata dalla proprietaria di una discoteca che le ha fornito i messaggi che Cristian Imparato le scriveva 8 anni fa implorandola di fargli fare una foto con Guendalina, protagonista di una serata in quel locale. “Mi contatta una persona, amica di una proprietaria di una discoteca famosissima in Sicilia, dove andai ospite otto anni fa. Cristian implorava questa persona di farsi una foto con me. Lui che dice di non conoscermi. Ma alla fine non è neanche riuscito a farsi questa foto. Poi dopo ha mandato messaggi dove era arrabbiatissimo. Io e Karina vogliamo entrare al Grande Fratello, vogliamo il selfie, voglio parlargli dritta nelle lenti a contatto finte che si ritrova”, ha aggiunto la Tavassi. Karina Cascella che ha già avuto un confronto con Cristian, presente in studio, ha così chiesto a Barbara D’Urso di far entrare Guendalina nella casa durante la prossima puntata del Grande Fratello per realizzare il sogno di Cristian di avere una foto con la Tavassi.

