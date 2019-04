GUIDO DE SPIRT, PAPA’ DI ALVIS/ “Mio figlio supererà questa crisi” (Amici 2019)

Guido de Spirt è il papà di Alvis concorrente di Amici 18

Durante le puntate del serale di Amici 2019 il giovane cantante ha incontrato non poche difficoltà scontrandosi più volte con la giudice speciale Loredana Bertè. In particolare durante l’ultima puntata Loredana ha proposta ai cantanti del serale una sfida impossibile: ossia reinterpretare due hit della musica italiana “Sei bellissima” e “Vacanze romane”. Il confronto è nato quando Alvis ha comunicato di aver rifiutato la sfida, scelta che ha spinto la Bertè a commentare “non è una cosa corretta, sei un allievo e dovresti averla dovuta fare”. L’ennesimo dissapore che ha generato un momento di sconforto nel giovane Alvis. In sua difesa però è arrivato papà Guido che, al settimanale DiPiù, ha deciso di dire la sua.

Papà di Alvis: “nella vita è anche giusto ricevere critiche”

Le parole di Loredana Bertè hanno colpito nel segno: la cantante, infatti, ha giudicato Alvis come privo di personalità. Li per lì il colpo è stato incassato dal giovane cantante che, tornato in casetta dopo la puntata, è scoppiato a piangere. Nel vederlo in lacrime Guido De Spirt ha deciso di difendere il figlio. “All’inizio, quando ho visto in tv mio figlio piangere e stare così male, mi è venuto il mal di pancia. Avrei voluto correre da lui, abbracciarlo, consolarlo” ha dichiarato al settimanale DiPiù. Poi Guido, padre di Alvis ha capito che le critiche hanno una loro importanza nel percorso di crescita di una persona: “poi, però, ci ho riflettuto. E mi sono detto che, in fondo, nella vita è anche giusto ricevere critiche, trovare ostacoli perché sono proprio gli ostacoli e le difficoltà che ti fanno crescere e migliorare”.

Guido de Spirt, padre Alvis: “supererà questa crisi”

Papà Guido è anche convinto che Alvis non solo supererà questa crisi, ma ne uscirà più forte che mai. “Sono sicuro che riuscirà a superare questa crisi. Andrà avanti e sarà più forte di prima” ha detto, convinto che il figlio non lascerà mai questa importantissima occasione televisiva. Parlando del figlio ha poi rivelato alcuni lati del suo carattere: ” Alvis è fatto così: quando riceve una critica, lui si abbatte, si demoralizza. Perché è molto sensibile. Poi però trova la forza per tirarsi su. Lo fa da quando è bambino”.



