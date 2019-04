Guillermo Mariotto/ “Notre Dame? Segnali dell’Apocalisse” (Ballando con le Stelle)

Guillermo Mariotto torna nel parterre di Ballando con le Stelle 2019 dopo le recenti dichiarazioni rilasciate all’AdnKronos sull’incendio che nei giorni scorso ha quasi distrutto la Cattedrale di Notre Dame. Il giudice del programma di Milly Carlucci ha infatti detto la sua su quanto accaduto nella capitale francese, svelando che, dal suo punto di vista, “Ormai Parigi è la città del fuoco”. L’irriverente mattatore di Ballando ha messo poi per un attimo da parte il suo brio per esporre tutti i problemi che di recente hanno attanagliato la città francese, a cominciare “Dalle banlieues e dai sobborghi della capitale, dove venivano distrutte e incendiate le macchine, sino ai ‘gilets jaunes’ che hanno devastato le capitale e le altre città della Francia. E oggi – ha aggiunto Mariotto – la cattedrale di Notre Dame. E poi la guglia che cade. Come una croce di fuoco. Segnali divini, dell’Apocalisse imminente”.

Guillermo Mariotto, “E’ la fine dei tempi contro l’arroganza”

Le dichiarazioni rilasciate da Guillermo Mariotto sembrano aderire a quella teoria della cospirazione universale che negli ultimi giorni ha coinvolto una rumorosa minoranza di utenti sul web. “Lo ripeto”, ha ribadito il giudice di Ballando con le Stelle all’AdnKronos, “Sono segnali chiari, inappuntabili. E’ la fine dei tempi contro l’arroganza e l’alienazione, contro chi ha sfruttato e continua a sfruttare il pianeta”. Sempre più convinto delle proprie idee sull’incendio della Cattedrale di Notre Dame – e sostenuto da una simbologia suggestiva che ha coinvolto centinaia di persone – Mariotto ha precisato che non tutti hanno le idee chiare sull’accaduto, perché “Sembra quasi che la gente non abbia voluto vedere e sentire quello che sta accadendo. Un velo sugli occhi, una pietra sul cuore”. Come reagirà la sua compagna di parterre Selvaggia Lucarelli, che sul Fatto quotidiano ha preso le distanze da dichiarazioni di questo tenore?

Il compleanno a Ballando con le Stelle?

In attesa discoprire quali saranno le prime reazioni alle dichiarazioni di Guillermo Mariotto, ricordiamo che questa sera il giudice di Ballando con le Stelle tornerà al suo posto nel parterre per giudicare le diverse esibizioni della serata. Grazie al suo punto di vista singolare, Mariotto negli anni è riuscito a conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico di Rai 1, anche se i suoi giudizi ironici e irriverenti, sono spesso in contrasto con quelli formulati dagli altri membri del parterre. In attesa discoprire cosa succederà nella nuova puntata in onda questa sera, segnaliamo che nei giorni scorsi il noto giudice di Ballando con le Stelle ha festeggiato il suo compleanno. Ci saranno delle sorprese ad attenderlo nel parterre del popolare programma di Milly Carlucci? Per scoprirlo, non resta che seguire il nuovo appuntamento in onda a partire dalle 21.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA