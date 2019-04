IVAN ZAZZARONI/ Maria De Filippi da noi? Alzerebbe l’Auditel (Ballando con le stelle)

Ivan Zazzaroni è nella giuria di Ballando con le Stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. Il direttore del Corriere dello Sport – Stadio è stato confermato anche quest’anno nella giuria di qualità del programma composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Durante le prime puntate il giornalista si è espresso negativamente verso una delle concorrenti più criticate di quest’edizione. Naturalmente parliamo di Suor Cristina che nelle prime performance si è presentata con tre parterre di danza: a cominciare dal ballerino Stefano Oradei e la ballerine Giulia Antonelli e Jessica De Bona. Un quartetto con la Suora intenta anche a cantare oltre che a ballare in pieno stile musicale. “Hai poco a che fare con Ballando con le stelle, è un programma che nasce come gara di ballo televisiva. Non è una gara di gruppo” ha chiosato Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni: “l’Auditel per me non esiste”

Per Ivan Zazzaroni è il dodicesimo anno nella giuria di Ballando con le Stelle 2019. Il giornalista e conduttore televisivo è sicuramente una certezza all’interno della giuria su cui la Carlucci ha sempre puntata negli ultimi dodici anni. Zazzaroni intervistato da Blogo ha raccontato di essere felice di ricoprire questo luogo e di non essere alla ricerca di nuovi stimoli visto che ogni sabato si diverte e fa compagnia alla gente. Parlando poi di Auditel, sfide televisive ed ascolti ha rivelato: “Conservo le perplessità già espresse in passato. Auditel per me non esiste, così come AudiRadio (in realtà non esiste più, oggi c’è il Tavolo editori radio, Ndr) e Audipress. Per me Auditel è un sistema inaccettabile, è fatto in base a proiezioni che non considero. Anche piccolo percentuali possono determinare la cancellazione di programmi o la fine di una carriera. Non c’è nulla di scientifico. Non lo accetto, non mi piace, non lo condivido, lo combatterò fino alla morte”.

Ivan Zazzaroni su Maria De Filippi: “sarebbe divertentissimo”

Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha parlato anche della possibilità che quest’anno a Ballando con le Stelle 2019 arrivi a sorpresa Maria De Filippi. Sono settimana, infatti, che si parla di una telefonata fatta da Milly Carlucci alla regina di Mediaset per invitarla come ballerina per una notte nel suo show. Al momento non è dato sapere se Queen Mary accetterà o meno la cosa, ma sull’ipotesi del suo arrivo Zazzaroni è entusiasta: “sarebbe divertentissimo, lei lo farebbe con molto piacere. Però poi alzerebbe l’Auditel di Ballando con le stelle e la cosa non le farebbe piacere. Quindi dubito fortemente che la cosa si faccia”.



