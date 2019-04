Ivana Icardi, sorella di Mauro/ Accuse choc a Wanda Nara e al fratello

LE ACCUSE DI IVANA ICARDI AL FRATELLO MAURO ICARDI E LA MOGLIE WANDA NARA

Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, sarà a suo modo anche lei protagonista dell’odierna puntata di Verissimo, il rotocalco del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dal momento che una delle ospiti in programma è proprio Wanda Nara. Negli ultimi giorni, infatti, la querelle tra la sorella del calciatore dell’Inter e sua cognata è deflagrata prepotentemente dopo che la bionda argentina classe ’96 ha attaccato duramente Mauro e la sua compagna di ignorare totalmente i suoceri, tanto da non dare loro “nemmeno un euro” costringendo a suo dire la signora Icardi a fare la lavandaia per vivere. Accuse queste che hanno portato la procuratrice dell’attaccante rosarino a inviare una diffida tramite il proprio legale a Ivana e a controbattere a queste accuse proprio nel salotto della Toffanin, spiegando che la sorella minore di Icardi non è sincera e che cercherebbero solo una sovraesposizione mediatica per provare a vincere il Grande Fratello 16. Dovremo attenderci delle repliche da parte di Ivana oppure la querelle terminerà qui, tenendo conto anche del fatto che il pubblico pare essersi stufato di questo lavare i panni sporchi in tv?

LA QUERELA PER DIFFAMAZIONE DA WANDA NARA

Intanto, nonostante proprio alle telecamere di Verissimo la cognata Wanda Nara abbia provato a tendere la mano a Ivana Icardi, ricordandole che le porte di casa loro sono sempre aperte e che non è certo il miglior modo quello di risolvere i problemi sfogandosi in tv, la querela da parte della procuratrice dell’attaccante dell’Inter è partita e viene gestita dalla sua legale, Ana Rosenfeld. Quest’ultima non è stata affatto tenera con la sorella minore di “Maurito”, suggerendo come la Nara che inventerebbe delle storie sul più famoso fratello solo per aumentare il numero delle ospitate in televisione e ricevere il gettone di presenza di circa 4mila euro. E a “El Trece”, un noto programma televisivo argentino, la Rosenfeld ha rincarato la dose, sostenendo che la denuncia per diffamazione è partita dato che le parole pronunciate da Ivana al GF16 avrebbero gravi ripercussioni sugli Icardi anche nel Paese sudamericano.

IL PIANTO NELLA CASA DEL GF16 DI IVANA ICARDI

In attesa di capire se da parte di Ivana Icardi ci sarà tempo e voglia di ribattere all’intervista che Wanda Nara ha concesso in esclusiva a Silvia Toffanin, va registrato che negli ultimi giorni la sorella di Mauro ha avuto un momento di scoramento all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il motivo del suo magone però non sarebbe la querelle con l’ex capitano dell’Inter ma il fatto che nel reality show Ivana si senta sola e che starebbe cominciando a sentire la mancanza dei propri affetti. Ad accorgersene per primo è stato Gaetano Arena che ha notato il suo pianto sommesso in solitudine, quasi a volersi nascondere dagli altri inquilini. A mancarle è soprattutto il compagno, Luis Fabian Galesio, calciatore anche lui e che, ironia della sorte, aveva conosciuto Ivana nel corso dell’equivalente spagnolo del Grande Fratello italiano. La modella argentina riuscirà a tenere duro fino alla fine oppure potrebbe davvero abbandonare anzitempo la comitiva della Casa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA