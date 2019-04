Lasse Matberg e Sara Di Vaira/ Video, il vichingo migliora! (Ballando con le stelle)

Lasse Matberg e Sara Di Vaira compongono una coppa molto interessante a Ballando con le stelle 2019. Il ragazzo viene definito il vichingo o il Thor di questa edizione di Ballando con le Stelle. Qualche difficoltà nell’italiano e un aspetto forte e, per certi versi, un po’ minaccioso hanno trasformato Lasse in un personaggio che il pubblico non vedeva con molta fiducia. Nella scorsa puntata di sabato 13 aprile Lasse Matberg e Sara Di Vaira, la sua maestra, hanno sfidato e superato le aspettative del pubblico a casa ma anche quelle dei giudici del programma. In questa puntata i due si sono lanciati in un’inaspettata samba brasiliana che ha convinto molto di più la giuria e lascia intravedere un grande miglioramento nel percorso personale di Lasse e Sara nel programma. Fluido nei movimenti, comunicativo e con la capacità di divertirsi e coinvolgere il pubblico Lasse Matberg e Sara Di Vaira hanno fatto una performance ottima, soprattutto se si considera quanto siano migliorati in pochissime settimane. I voti della giuria sono stati rispettivamente 7 per Zazzaroni, 8 per Canino, 8 per Smith, 10 per Lucarelli e 8 per Mariotto. I due hanno chiuso la puntata con un bel 41 finale. C’è poi da contare il fatto che Zazzaroni aveva fatto una scommessa con Lasse dicendo che si sarebbe tinto i capelli di rosso se avesse ballato una Samba. Tra i giudici che più hanno apprezzato il suo miglioramento c’è Fabio Canino, il quale anche durante la scorsa puntata aveva rimproverato ai suoi colleghi una certa asprezza esagerata nei confronti del concorrente.

Lasse Matberg e Sara Di Vaira, Ballando con le stelle 2019: le parole a La Vita in Diretta

Lasse Matberg, in coppia con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle 2019, aveva dichiarato ai microfoni de La Vita in Diretta quanto l’esperienza di Ballando con Le Stelle per lui fosse una vera novità. Prima di iniziare con il programma ha detto “Quando mi hanno contattato io ho avuto un’ ottima impressione, ho avuto la fortuna di parlare con Milly Carlucci”. Alla fine è stata proprio la conduttrice a convincerlo e finora sembra contento di aver intrapreso questo percorso nel programma. L’ufficiale della marina norvegese e star di Instagram ha, comunque, chiarito in seguito alla sua esibizione della 3° puntata quanto fosse grato dell’opportunità. Ai complimenti e alle lodi della giuria per la sua Samba ha però risposto con un timido grazie.

La coppia con Sara Di Vaira

Sara Di Vaira, esperta maestra di Ballando con Le Stelle da diverse edizioni, ha creato davvero un ottimo rapporto con Lasse Matberg. Dopo l’insuccesso della 2° puntata ha dichiarato alla giuria che “siamo solo alla seconda puntata e di strada ce n’è da fare, siamo solo agli inizi, quindi va bene così e io sono molto contenta di Lasse.” In questa scorsa 3° puntata c’è stato un miglioramento significativo e la giuria ha lodato entrambi i concorrenti. La Smith ha apprezzato molto la coreografia creata da Sara e ha apprezzato il movimento di Lasse. Sara Di Vaira ha risposto dicendo quanto credeva in Lasse e di come si impegni moltissimo in tutte le prove per riuscire sempre al meglio e in questa puntata è riuscito a dimostrarlo. Ha anche aggiunto che Lasse è molto estroverso, simpatico ed espansivo ma in diretta durante il programma sia per lui difficile esprimersi a pieno anche con il fatto di avere la barriera linguistica.

Le aspettative erano basse ma…

Dopo il Paso su “Believer” di due settimane fa le aspettative erano basse visto che i dubbi su Lasse Matberg e Sara Di Vaira erano un po’. Questa coreografia era stata completamente bocciata da Carolyn Smith e dal resto della giuria. Sabato 13 aprile però la Samba ha riscosso successo. Questo va, da un lato, a farci apprezzare le doti di Sara Di Vaira nel costruire una coreografia in grado di valorizzare una figura come la sua, ma, dall’altro lato, anche Lasse che è stato capace di reinventarsi e migliorare. Dopo questa samba le aspettative sono maggiori nei suoi confronti. Un altro aspetto importante e significativo è che l’affiancamento a Sara Di Vaira si sia rivelato particolarmente positivo.



