Loredana Bertè, Amici 2019/ “Non ho intenzione di abbandonare il programma”

Loredana Bertè non lascerà Amici 18. A smentire ufficialmente la notizia che da alcuni giorni circola è la stessa leonessa del rock che, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto fare il punto della situazione. Dopo la terza puntata del serale e lo scontro in diretta con i prof e alcuni allievi, Loredana si conferma l’unica voce fuori dal coro. Ribelle e controcorrente però Loredana non lascia il programma, ma salterà una sola puntata per via degli impegni legati al Libertè Tour 2019. “Volevo rassicurare tutti i miei fans. Non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI….dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso ma per il resto mi troverete là su quella sedia tutti i sabati fino alla fine del programma…” ha scritto la cantante su Instagram.

Loredana Bertè salta Amici 2019?

Continua l’esperienza di Loredana Bertè ad Amici 2019. La rocker ha ufficialmente smentito la notizia che circolava da qualche giorno circa la possibilità di lasciare il programma chiarendo che sarà assente, la grande assente, solo durante una puntata del serale. Chi sarà chiamato a sostituirla? Circolano diverse voci sui papabili nomi di chi potrebbe rimpiazzare la grandissima Loredana, ma tra i più accreditati sicuramente spuntano quelli di Ornella Vanoni, reduce da un vero e proprio show in diretta tv, Al Bano e Sabrina Ferilli. Va detto che la Vanoni è uno dei personaggi del momento, mentre Al Bano in passato ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice 2018, mentre Sabrina Ferilli in passato ha già partecipato al talent di Maria De Filippi. Chi tra questi grandi nomi sceglierà Maria e la produzione?

L’attacco a Renato Zero di Loredana Bertè

Nonostante il ciclone Loredana Bertè, la terza puntata del serale di Amici 2019 ha perso ancora una volta la gara degli ascolti contro Ballando con le Stelle 2019. Durante l’ultimo serale è successo davvero di tutto; a cominciare dalla richiesta della Bertè di modificare il regolamento del programma, non accolta dalla produzione, fino alla sfida speciale voluta dall’artista. La cantante, infatti, ha voluto che tutti gli allievi di canto reinterpretassero due hit della musica italiana: “Sei bellissima” e “Vacanze Romane”. Non tutti hanno accettato la sfida come Alvis che ha rifiutato la cosa, mentre Jefeo e Mameli hanno proposto una loro rivisitazione del brano. A far discutere è stato Mameli protagonista di un monologo in cui ha citato grandi nomi del calibro di Dalla e De Gregori. Secca la replica della Bertè: “Ma che è? È una lista di grandi autori a cui tu non appartieni e che io fortunatamente ho conosciuto”. Ma non finisce qui, visto che la cantante ha anche lanciato una critica all’ex amico Renato Zero: “Mi sembri Renato Zero quando si incensa da solo. È il modo suo di Renato, del suo ego. Tu sei uguale a lui in questo momento con tale atteggiamento”.





