Mameli/ E’ la nuova vittima di Loredana Bertè? Dalle televendite a… (Amici 2019)

Mameli sarà la prossima vittima di Loredana Bertè? Il giudice speciale e “rivoluzionario” di questo Amici 2019 ha avuto conferma di avere ragione con l’uscita di scena di Jefeo e adesso è pronta ad andare avanti e guardare al futuro anche se questo significa occuparsi della sua prossima vittima. In particolare, sotto la lente è finito proprio Mameli. Il comportamento del cantante dei bianchi non piace a Loredana Bertè e non solo perché non lo trova un vero e proprio talento ma anche perché si permette di parlare non molto bene di Alberto Urso in grado, secondo lui, di mettere un acuto qua e là. Loredana Bertè ha già detto la sua su Mameli nello scorso serale di Amici 2019 e, poche ore dopo, anche sui social, dove ha ribadito il concetto sottolineando il fatto che potrebbero fare il contrario ovvero Mameli cantare nel vero senso della parola e Alberto Urso darsi al rap. Secondo il giudice il risultato potrebbe essere a favore di quest’ultimo.

L’ATTACCO DI LOREDANA BERTE’ E LA RISPOSTA DI MAMELI

In settimana Loredana Bertè ha attaccato Mameli dopo le sue ultime esibizioni ad Amici 2019: “Dice che per lui non è importante cantare ma è importante comunicare. Potrebbe darsi alle televendite… che ne so vendere materassi?”. Come se questo non bastasse, il giudice ha poi attaccato i professori chiedendo i motivi dei loro applausi visto che non sa fare poi molto. La diatriba continuerà questa sera? Giordana Angi è felice per il compagno e di quello che ha avuto il coraggio di fare nel serale di sabato scorso ma Mameli non si da pace: “Per me ho già vinto, sono tre puntate che mi viene contro questa oh, la quarta puntata sarà ancora un inferno“. Lui e Alvis sono pronti a scommettere che sarà proprio uno dei cantanti ad andare via ma il primo continua a non darsi pace: “Ma proprio lei doveva capitarci…”. Alvis lo sprona a dimostrare che non per forza sa cantare ma che si fanno le cose in maniera giusta e grintosa ma il compagno ribadisce: “A me interessa che la gente si affezioni a me e che ascolti le sue canzoni, di quello che dice non interessa niente, lei mi va contro e non mi consiglia come migliorare“. Cosa succederà adesso? Clicca qui per vedere il video del momento.

LO SCONTRO CON ALBERTO URSO E…

La risposta a tutte le sue domande è arrivata proprio in settimana quando in casetta è giunto il video con le prove speciali assegnate proprio da Loredana Bertè a Mameli e ai cantanti di Amici 2019. E’ inutile dire che per la sua prossima vittima c’è pronto uno scontro proprio con Alberto Urso. Quest’ultimo è chiamato a rappare “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra mentre Mameli dovrà affrontare, senza autotune e senza riarrangiare, Il Cielo è sempre più blu. Le risatine e le battutine non mancano nella casetta dei bianchi mentre Alberto accoglie il compito e i compagni si offrono di aiutarlo. Mameli è convinto che sia difficile il suo compito mentre Alberto del contrario visto che il cantante dei bianchi potrà scegliere la sua tonalità e portarla a casa con facilità.



