Manuela Arcuri e Luca Favilla/ Video, in cerca di rivincite (Ballando con le stelle)

La coppia composta da Manuela Arcuri e Luca Favilla aveva iniziato Ballando con le stelle 2019 con un vero e proprio boom. La bella e talentuosa attrice aveva stupito tutti dalle prime due puntate. Ma nella terza puntata di sabato 13 aprile ha confermato le attese della giuria? In realtà la Rumba ballata sulle note della canzone “L’Importante è Finire” non ha riscosso il successo sperato. Zazzaroni in particolare l’ha definita noiosa con poco coinvolgimento. Insomma le aspettative erano alte ma si può che siano state un po’ deluse. La giuria dà i seguenti voti: Zazzoroni un 6, Canino un 6, Lucarelli un 7, Smith 6, e Guillermo Mariotto un 7. Il totale è di 32 punti, un punteggio abbastanza basso considerando il successo delle prime puntate. Carolyn Smith ha fatto notare in particolare che durante l’esecuzione del ballo sembrava non avere i movimenti fluidi e le sembrava più concentrata sui passi della danza piuttosto che sul vivere il momento.

Clicca qui per il video dell’ultima esibizione

Manuela Arcuri e Luca Favilla, Ballando con le stelle 2019: una scelta difficile

Manuela Arcuri aveva raccontata in un’intervista a cuore aperto con Oggi quanto per lei sia stato difficile decidere di partecipare a Ballando con Le Stelle e lasciare, seppure per poche notti, suo figlio Mattia di 5 anni. Aveva detto che “Ho fatto la mamma, il mestiere più bello e faticoso del mondo. Quando ho avuto Mattia tra le braccia per la prima volta, ho sentito che tutto il resto poteva aspettare. Non c’è film, premio e programma che avrebbe potuto convincermi ad affidarlo alle tate… Mattia ha quasi 5 anni e al massimo sono stata lontana da lui una notte. Ora, però, ho il suo “permesso” di tornare in tv, è felice per me e mi seguirà da casa“. Manuela questa puntata ha accolto con un certo dispiacere le critiche e le varie considerazioni dei giudici, ma comunque l’idea è quella di cercare di migliorare e lavorare sui suoi difetti e sulle sue mancanze, soprattutto nell’imparare bene la coreografia.

Il ballerino Luca Favilla

Luca Favilla, il maestro e coreografo che compete a Ballando con Le Stelle con Manuela Arcuri, è stato definito il suo principe azzurro. In effetti, l’attrice ha ammesso che tra i due c’è un certo feeling o meglio dire una certa chimica. Il maestro Favilla ha sviluppato un buon rapporto con Manuela e molto spesso, nelle prime puntata ma anche in quest’ultima, ha espresso con vigore la stima per l’etica lavorativa e la disciplina di Manuela sempre pronta a impegnarsi. Dopo l’insuccesso della 3° puntata ha espresso il suo rammarico con i giudici e ha spiegato che questa volta il blocco, come ha intuito Carolyn Smith, era per certi causati dalla paura di sbagliare una coreografia un po’ più impegnativa. In ogni caso, ci ha tenuto a precisare che la prossima volta faranno di più e che questo piccolo crollo non li fermerà.

La performance di sabato scorso

Effettivamente la performance a Ballando con le stelle 2019 dello scorso sabato 13 aprile di Manuela Arcuri e Luca Favilla é stata per molti aspetti deludenti. C’è da dire però che siamo solo all’inizio del programma e che, dopo un inizio tanto buono come quello che ha avuto Manuela in questa edizione, è possibile che ci sia un piccolo calo. Di sicuro Manuela e Luca, con la loro aria di principe e principessa sono di certo i concorrenti più amanti di questa edizione. Le aspettative nei loro confronti sono molto alte e sono tra i concorrenti favoriti di quest’edizione. Quello che però appare evidente è che ci sia da lavorare molto per ritrovare un po’ di sicurezza. Non ci sono dubbi che la coppia Arcuri e Favilla non deluderà quest’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA