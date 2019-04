Marco Leonardi e Mia Gabusi/ Video, pronostici ribaltati? (Ballando con le Stelle)

Sicuramente Marco Leonardi e Mia Gabusi non sono tra i preferiti o i favoriti di questa edizione di Ballando con le stelle 2019. Ma indubbiamente c’è ancora molto che possono fare in modo da migliorare e tirare fuori la carica che hanno dentro di sè. Tra la coppia, inoltre, è palese che ci sia una buona chimica, tanto che Mia nel corso di un’intervista con Caterina Balivo è stata chiamata a negare le voci di una presunta storia con lo youtuber minorenne. Quando alla performance di questo sabato ci si aspetta che i due facciano un po’ più tesoro delle raccomandazioni fatte dai giudici e ballino con una certa precisione privilegiando la tecnica rispetto al freestyle più semplice ma molto impreciso. Questo sabato scopriremo se i due giovani concorrenti hanno fatto veramente tesoro delle indicazioni a loro fatte dalla giuria di Ballando con Le Stelle 14 ma le buone prospettive per il momento ci sono tutte.

Marco Leonardi e Mia Gabusi, Ballando con le stelle 2019: l’ultima prova

Durante la puntata di sabato 13 aprile 2019 la coppia di Ballando con le Stelle 2019 dello youtuber Marco Leonardi e della ballerina Mia Gabusi si è esibita in un tango scatenato. La perfomance dei due appare sicuramente migliorata rispetto alle ultime due e in ogni caso alla fine Marco scivola un po’. L’esibizione non è stata in ogni caso apprezzata pienamente dai giudici. La giuria, infatti, ha criticato sotto molti aspetti l’esibizione. Carolyn Smith è stata la più ottimista e ha detto che Macro ha fatto moltissimi miglioramenti. Il fatto è, a suo parere, che il loro ballo rimane più un freestyle che un tango. Avrebbe voluto passi più tecnici e maggiore precisione. La Lucarelli che nella prima e nella scorsa puntata era stata dura con i due, che si erano rivelati colpevoli I punteggi finali della coppia sono 4 da Zazzaroni, 6 da Canino, 6 da Smith e 6 dalla Lucarelli e, infine, 5 da Mariotto, per un totale di 27 punti. Marco Leonardi e Mia Gabusi si rivelano quindi tra i peggiori della puntata.

La coppia funziona?

Marco Leonardi, finita la sua esibizione con Mia Gabusi a Ballando con le stelle 2019, ha detto “Quello che è successo sabato non deve più succedere. Da oggi si cambia. Il ballo è freschezza e movimento, ma non sempre mi riesce bene. Devo attivarmi e muovere ‘ste gambe”. Insomma, da parte sua rispetto alla scorsa puntata c’è più consapevolezza e la voglia di lanciarsi completamente nel mondo della danza senza avere blocchi o riserve ulteriori.

Mia Gabusi, maestra di ballo new entry dell’edizione di Ballando con le stelle 2019 e scoperta da Milly Carlucci, è abbastanza giovane. Ha solo 19 anni ma ha una grande esperienza alle sue spalle, visto che balla da quando aveva soltanto tre anni. Nella clip che va in onda prima dell’esibizione dei due concorrenti Mia afferma con una certa timidezza che, in effetti, l’intesa con Marco per lei è tanta e con lui si troverà sicuramente molto bene per il resto del programma. Interrogata dai giudici sul suo rapporto con Marco ha anche detto che lui “È il tipo di ragazzo che… potrebbe piacermi“.



