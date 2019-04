Marco “Mark” Caltagirone/ Futuro sposo di Pamela Prati: “È schivo e….”

Chi è Marco Caltagirone (e non Mark, come ha ribadito la stessa soubrette, NdR), futuro sposo di Pamela Prati e di cui si parlerà oggi a Verissimo? Dopo settimane di indiscrezioni e di polemiche che hanno visto la 60enne showgirl finire al centro dell’attenzione di siti e riviste di gossip per delle nozze che secondo molti sono solo una montatura mediatica, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e nella puntata odierna del tradizionale rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 ha deciso di mettere fine ai rumors, pur senza rivelare l’identità dell’imprenditore del quale nei giorni scorsi era pure circolata una foto che però si è rivelata solamente un “fake” e che ha portato il vero volto a chiedere i danni al programma Live di Barbara D’Urso. A tal proposito, nella preview dell’intervista che la Prati ha concesso a Silvia Toffanin, ha spiegato che la verità sarà svelata solo alle prossime nozze a maggio e alle quali sono state invitate in esclusiva solamente le telecamere di Verissimo.

IL MISTERO SU “MARK” CALTAGIRONE

Intanto che la data delle fatidiche nozze si avvicina e il mistero sul 54enne imprenditore potrebbe terminare, va preso atto di quanto spiegato da Pamela Prati che ha giustificato tanto riserbo attorno al suo futuro sposo (con cui andrà a vivere all’esterno lasciando provvisoriamente l’Italia) anche perché lo stesso Marco Caltagirone a suo dire è un uomo “riservatissimo e timido”, aggiungendo che in relazione alle polemiche dell’ultimo periodo anche lui “è provato come me”. Tuttavia nemmeno queste rassicurazioni sono riuscire a mettere a tacere i rumors e oltre alle voci che continuano a parlare di un matrimonio finto che serve solo a riportare i riflettori sulla 60enne showgirl, nelle ultime ore si è aggiunto anche il mistero sulle pubblicazioni che ancora non sarebbero state affisse dal Comune: ad ogni modo almeno quindici giorni prima non si potrà rinviare questo atto formale, e potrebbe essere allora che il velo di tanta riservatezza cadrà sulla coppia VIP.

UN IMPRENDITORE SCHIVO E COSMOPOLITA: CHI È MARK CALTAGIRONE

Intanto, a proposito dell’identità di Mark Caltagirone, dopo la smentita a proposito della sua foto è arrivata la testimonianza di una persona che conoscerebbe questo imprenditore romano così schivo (sul suo profilo Instagram non ha alcuna foto del suo volto) e che ha raccontato una storia che sembra ricalcare, per filo e per segno, quanto sta accadendo ora a Pamela Prati e che si sarebbe conclusa con in una bolla di sapone. Intanto un cognome importante nella Capitale come quello di Caltagirone continua a far discutere: di lui si sa che viaggia molto e ha un’anima cosmopolita e che circa otto mesi fa ha conosciuto l’ex starlette del Bagaglino tanto da innamorarsene e decidere di convolare a giuste nozze. Quello che è certo è che Caltagirone si è trasferito in seguito negli Stati Uniti ma ha continuato a lavorare molto nel Vecchio Continente e in Africa, in special modo a un oleodotto in Libia. Anche a questo probabilmente è legata la rivelazione della Prati che ha ammesso che dopo la cerimonia andrà con lui a vivere all’estero, “lontana dalle luci della ribalta” e rispondendo alle accuse di chi sostiene che questa vicenda sia un tentativo della ballerina sarda di tornare in auge.



