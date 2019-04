Maria De Filippi/ Scoppia la pace con Milly Carlucci?: “Si sono chiarite” (Amici 18)

Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni rilasciate da Maria De Filippi. “Accusata” di non aver risposto all’invito di Milly Carlucci, che avrebbe voluto ospitarla nel suo programma in qualità di ballerina per una notte, la madrina di Amici 18 ha spiegato di non aver ricevuto dalla sua avversaria alcuna proposta ufficiale. “Ho pensato che non facesse sul serio ma si trattasse di un’intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando”, si era affrettata a precisare la regina di Mediaset. L’acceso botta e risposta tra le due rivali del sabato sera ha tenuto banco per qualche giorno; poi, con la partenza ufficiale dei due format, lo scontro si è spostato sul campo di battaglia dei dati Auditel. La notizia più recente, però, è che tra le due sarebbe finalmente scoppiata la pace e a spegnere la miccia, secondo quanto si legge su Oggi, sarebbe stato un personaggio insospettabile.

Maria De Filippi e Milly Carlucci: un collegamento a reti unificate?

Secondo alcuni rumors riportati dal settimanale Oggi, tra Maria De Filippi e Milly Carlucci sarebbe finalmente tornato il sereno. Secondo quanto si apprende dalla colonne della nota rivista di gossip, tra le due regine del sabato sera ci sarebbe stata una telefonata chiarificatrice che, a quanto pare, avrebbe messo un punto alla chiacchierata vicenda. Non solo. Nella chiamata, le due prime donne di Rai e Mediaset si sarebbero accordate per realizzare un collegamento a reti unificate tra i due canali ammiraglia, che potrebbe avvenire proprio in occasione di uno dei prossimi scontri del sabato sera. Ma a chi dobbiamo la storica la tregua tra le due signore della tv? Secondo quanto si legge su Oggi, complice dell’armistizio sarebbe Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista di Ballando con le Stelle, nota per il suo temperamento irriverente.

Selvaggia Lucarelli: una lunga telefonata tra Maria De Filippi e Milly Carlucci

A confermare l’intercessione di Selvaggia Lucarelli nella storica pace tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, un articolo del settimanale Oggi, secondo il quale “Le due storiche avversarie si sono chiarite in una lunga telefonata favorita dalla mediazione di Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle”. Non sappiamo ancora se questi rumors saranno confermati e se le due regine del sabato sera riusciranno a formulare un’ipotesi che possa andar bene a entrambe; e non sappiamo nemmeno se il tutto si concluderà con un’esibizione di Maria De Filippi come ballerina per una sera. Ciò che è certo è che qualora questa news fosse confermata sarebbe un vero e proprio colpo di scena per il sabato sera televisivo, una serata che, in termini di share, vede Amici 18 da qualche settimana soccombere al successo di Ballando.



© RIPRODUZIONE RISERVATA