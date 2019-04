Maria Jesús Fernàndez, chi è moglie di Antonio Razzi/ “Distrutto foto di altre donne”

Maria Jesús Fernàndez al fianco di Antonio Razzi nella puntata di questa sera a Ballando con le Stelle. Il marito è chiamato ad omaggiare Zorro, con un balletto che ha preparato duramente per tutta la settimana insieme alla sua partner di ballo. In un breve filmato di presentazione l’ex politico Antonio Razzi ha raccontato i suoi trascorsi, soffermandosi sul rapporto con Maria Jesús Fernàndez, sua moglie. “Nel 65 quando siamo arrivato in Svizzera ci dicevano che eravamo una specie di zingari. Venendo qui sono tornato cinquantanni indietro, tutto questo a Ballando con le Stelle mi ricorda la mia vita da ragazzo con mia moglie”. A proposito di gioventù, la compagna ricorda la sua gelosia: “Ricordo il giorno in cui nel cassetto ho trovato delle foto di altre donne e gliele ho strappate”. Antonio Razzi è pronto a mettere da parte i ricordi per scendere in pista questa sera: indosserà i panni di Zorro.

Maria Jesús Fernàndez, le foto romantiche con Antonio Razzi

Durante il filmato di presentazione di Maria Jesús Fernàndez e Antonio Razzi vengono diramate le loro foto di gioventù. Lei sguardo intenso e innamorato, lui folta chiamo e stessa espressione che tutti conosciamo. Il pubblico in studio è divertito, Maria Jesús Fernàndez incrocia le dita per Razzi, pronto a rimettersi al giudizio della severissima giuria. Tuttavia la divertente performance non convince i giurati, che lo bocciano con un 1, un 2, un 3, un 4 ed uno 0 di Mariotto. Dalla tribunetta Maria Jesús Fernàndez fa il tifo per il marito, che prova ad intenerire i giurati con i suoi “racconti svizzeri”. L’aneddoto più divertente, in realtà, lo ha raccontato la moglie: “Una volta guardai nel cassetto e trovai le foto di altre donne. Distrussi tutte le foto che trovai quel giorno”. Da allora Maria Jesús Fernàndez e Antonio Razzi non si sono mai separati, nemmeno stasera a Ballando con le Stelle.

Maria Jesús Fernàndez: guarda sconsolata il marito a Ballando con le stelle

La presenza di Maria Jesús Fernàndez non ha portato benissimo ad Antonio Razzi nella sua gara a Ballando con le Stelle. La coppia formata dall’ex politica e Ornella Boccafoschi si è esibita in un Paso Doble, in pieno stile Zorro. La giuria non ha particolarmente apprezzato la prova di Antonio Razzi e i voti sono eloquenti. Zazzaroni 1. Canino: 2. Smith: 3. Lucarelli: 4. Mariotto: 0. Il Paso Doble della coppia Razzi-Boccafoschi ottiene un totale di 10 punti. Zazzaroni ironizza: “Quello non è Paso Doble, ma Paso Vendemmia”. Mariotto è disperato: “Qui abbiamo il primo caso di demenza senile”. Dalla tribuna lo sguardo sconsolato di Maria Jesús Fernàndez che ricordiamo si è sposta nel 1974 a Leon con Antonio Razzi, dopo essersi conosciuti nella loro esperienza di emigrati in Svizzera. I due hanno avuto anche due figli maschi.



