Marzia Roncacci e Samuel Peron/ Video “E’ un po’ capa tosta” (Ballando con le stelle)

Il percorso di Marzia Roncacci e Samuel Peron a Ballando con le stelle 2019 non è stato tutto rose e fiori. I due infatti si sono salvati nella prima e nella terza puntata senza problemi, ma hanno sofferto nella seconda quando arrivati nella posizione di ultimi 2 sono stati salvati dal televoto grazie al 55% delle preferenze. Per la giornalista del Tg2 è stata una scelta importante quella di mettersi in gioco nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, ma di fianco ha avuto uno degli interpreti più importanti della stessa cioè Samuel Peron. Il ballerino fu vincitore dell’edizione del 2007 al fianco di Maria Elena Vandone con l’incredibile percentuale dell’80% secondo miglior risultato della storia del programma dietro all’81% della stagione precedente raccolto da Fiona May e Raimondo Todaro. Vedremo come sarà la loro prova stasera.

Marzia Roncacci e Samuel Peron, la giornalista entusiasta di Ballando con le stelle 2019

Marzia Roncacci ha preso con lo giusto spirito l’avventura al fianco di Samuel Peron a Ballando con le stelle. La giornalista del Tg2 ha raccontato le sue emozioni in un’intervista a Tv RadioCorriere, specificando: “Sono tutti entusiasti a casa. Per il valzer mi hanno dato addirittura un 10 e lode. Effettivamente in quel caso non ho sbagliato un passo. Per il charleston un po’ meno, poi è arrivato il vulcano del merengue dello spareggio che per me è stata una vera emozione. In quell’esibizione ho messo tutto il mio carattere“. Importanti sono le parole sempre a Tv RadioCorriere di Samuel Peron: “Marzia Roncacci è affascinante, solare, determinata e volenterosa. Il difetto? È un po’ una capa tosta”. Tra i due però è nato un perfetto equilibrio professionale che ha permesso loro di vivere tre serate importanti nonostante le difficoltà vissute nella seconda.

L’ultima esibizione di Marzia Roncacci

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019 Marzia Roncacci e Samuel Peron si sono esibiti in un sensuale tango. Per lo più in tempo binario questo è originario della regione argentina di Rio de la Plata, anche se i suoi antenati muovono passi anche in Uruguay. Da allora in Sudamerica è diventata una parola di uso comune anche per parlare di musica e canzoni. L’esibizione parte con un incontro “casuale” su un ponte che ricorda molto quello che porta allo Stadio Olimpico di Roma. Sulle note dolci di questa melodia i due si esibiscono con grandissima eleganza. La giornalista del Tg2 indossa un abito che mette in risalto tutta la sua femminilità, con un lungo spacco sulla gamba sinistra. Impeccabile come sempre è Samuel Peron che l’accompagna in passi anche complicati e che in settimana i due hanno provato e riprovato con grande successo. Clicca qui per il video dell’ultima esibizione di Marzia Roncacci e Samuel Peron.



