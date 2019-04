Massimo Marino è morto/ Addio al volto storico della tv romana: recitò con Verdone

Massimo Marino, conduttore televisivo e attore è morto a 59 anni. E’ stato uno dei volti più popolari della tv romana. Con il suo “show” Viviroma con cui raccontava il mondo delle discoteche e della vita notturna della città eterna incontrando i proprietari, spogliarelliste, modelle, gestori e clienti, è diventato un personaggio cult, conosciutissimo da tutti coloro che seguono la tv dopo la mezzanotte. Massimo Marino è morto dopo aver combattuto contro una malattia che lo aveva debilitato nell’utimo periodo. Massimo Marino è stato anche un attore. Nel 2008 ha recitato accanto a Carlo Verdone nel fim “Grande, grosso e… Verdone” e nello stesso anno ha partecipato al film “Un’estate al mare” di Carlo Vanzina con attori importanti come Lino Banfi, Gigi Proietti, Enrico Brignano, Biagio Izzo e tanti altri. Ha avuto anche piccoli ruoli in “A Natale mi sposo” e “Matrimonio a Parigi”, film di cui è protagonista Massimo Boldi.

MASSIMO MARINO MORTO: L’ANNUNCIO DELLA COMPAGNA

Ad annunciare la morte di Massimo Marino, con un post su Facebook, è stata la compagna Miria che ha voluto condividere il proprio dolore con tutti quelli che lo avevano conosciuto. “Un’anima meravigliosa ci ha lasciato. Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace” – ha scritto la sua compagna di vita che poi aggiunge – “Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy!”. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di un uomo che, con la sua simpatia, aveva conquistato i romani.





