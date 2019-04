Maxi Lopez, ex marito Wanda Nara/ I tre figli Valentino, Constantino e Benedicto

Maxi Lopez e Wanda Nara hanno avuto tre figli

Maxi Lopez e Wanda Nara non sono mai stati la coppia perfetta. Lo dimostra la loro separazione avvenuta nel 2013, quando lei gli ha detto addio per sposare – un anno dopo – Mauro Icardi. A tenerli uniti sono solo i loro tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, che lui “combatte per vedere”. “Non so cos’abbia in testa”, spiega Lopez al quotidiano argentino Olè, “non solo quale sia il suo obiettivo in queste situazioni, non so cosa voglia generare”. L’ultimo scontro è avvenuto il 31 dicembre, quando lui le ha chiesto di trascorrere un po’ di tempo con i suoi figli. Wanda si sarebbe opposta, concedendogli solo un’ora. Il clima, oggi, è ancora di tempesta: “Le cose non vanno bene. Mi adeguo e lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di evitare a queste polemiche per non confondere i bambini. Mi chiama quando suo marito è in ritiro, non lo so. Preferisco non entrare in quel gioco perché è tutto sbagliato. È una persona che si è sposata, che ha avuto altri bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient’altro. Mi chiama in determinati giorni. Io non ci casco più nel suo gioco”.

Maxi Lopez vs Mauro Icardi: rivalità in campo e fuori

Con Mauro Icardi non c’è rivalità (se non allo stadio). L’ultima volta che si sono incontrati/scontrati è stato in occasione del match Inter-Torino nel 2016. “Cosa ci siamo detti? Sono cose che si dicono in campo, ci sono situazioni, messaggi, poche parole. In questo periodo l’ho solo visto in campo. Però se vi raccontassi quello che ho detto, allora il suo rappresentante non mi lascerebbe parlare con i miei figli per due anni”. E “il suo rappresentante”, dopo questo misero accenno, si è fatto sentire: “Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari”, ha scritto Wanda Nara su Twitter. La notizia – ripresa dalla Gazzetta dello Sport – sarebbe “falsa e tendenziosa”. “Nemmeno la persona più ignorante al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di ML. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste caz*ate senza verificarne l’autenticità”.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli a Maxi Lopez

Due mesi fa, Selvaggia Lucarelli si è intromessa nella loro vicenda, schierandosi apertamente con Wanda Nara. Su Facebook, Selvaggia ha fatto riferimento a una loro vecchia discussione, in cui lui la “condannava” a una vita da sola. “Chi vuoi che ti si prenda, con tre figli‘, le disse nel 2013 Maxi Lopez, quando divorziarono. Non avrebbe mai potuto immaginare, il bifolco, che Wanda si sarebbe presa tutto. Perché forse qualcuno può togliere la fascia a Icardi, ma a Wanda Nara, la fascia da capitano, non la leva nessuno”. La replica di Maxi Lopez è arrivata poco dopo: “Quante cavolate di questa presunta signora… quando cercano di spostare l’attenzione dai loro problemi, iniziano a dire cose senza senso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA