Milena Vukotic e Simone Di Pasquale/ Video, Sono sempre Pina (Ballando con le stelle)

Milena Vukotic la conosciamo soprattutto per il ruolo di Pina Fantozzi in una fortunata saga cinematografica, ma a 84 anni ha deciso di rimettersi in gioco a Ballando con le Stelle 2019. In coppia con Simone Di Pasquale ha subito sorpreso tutti per la voglia dimostrata e anche per la freschezza che non si fa intaccare dal passare del tempo. In una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato le sue emozioni, legate a una trasmissione che fino a questo momento in tre puntate le ha regalato solo ed esclusivamente soddisfazioni. La coppia formata con Simone ha ricevuto nelle ultime due puntate anche il tesoretto dei social che a sorpresa ci fa capire come Milena Vukotic sia molto amata anche dai più giovani. Vedremo come si comporterà stasera quando sarà chiamata a ripetere le belle cose fatte fino a questo momento. Le sensazioni nei suoi confronti sono tutte a favore dell’attrice classe 1935.

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Video: “Ho ritrovato la danza a Ballando”

Milena Vukotic ha voluto raccontare a Tv Sorrisi e Canzoni il percorso preso in mano insieme al ballerino professionista Simone Di Pasquale. Intanto si parte dalla scelta di parteciparvi all’età di 84 anni: “Ho detto di sì a Milly Carlucci perché dentro di me c’è un pizzico di follia. L’amore per quello che faccio mi mantiene giovane”. Per lei è un ritorno al ruolo di ballerina: “Ho cominciato a farlo da bambina perché ero magrissima e mi piaceva ballare. Sono arrivata alla danza da professionista in una compagnia internazionale ma è durata appena tre anni. All’epoca vivevo a Parigi. Un giorno ho visto il film di Federico Fellini La strada e ho capito che il mio sogno era quello di avvicinare quel mondo magico del cinema. Così ho abbandonato la danza e mi sono trasferita a Roma“. Racconta anche ulteriori emozioni legate al ruolo cult di Pina Fantozzi: “Mi chiamano ancora oggi Pina e mi fa piacere perché c’è affetto. L’altro giorno stavo attraversando e da una macchina sento urlare “Ciao Signora Fantozzi”, era la prima volta che mi chiamavano così“.

L’ultima esibizione

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019 Milena Vukotic e Simone Di Pasquale si sono esibiti in uno scatenato Cha Cha Cha. Il ballo ha origine latino-americana, nato nei primi anni del XX secolo a Cuba. In origine si chiamava Cha Cha e poi fu contaminato da altre danze quali Rumba, Danzon, Son e Mambo. I due sono partiti da una splendida interpretazione a bordo di una macchina che ricordava il cinema di Stanlio e Ollio. Si sono poi presentati al centro del palcoscenico con l’attrice che ha preso la prova con grande serietà. Il brano è proprio quello tratto da un noto film dei due comici “Guardo gli asini che volano nel ciel”, interpretato nella versione originale da un altro grandissimo come Alberto Sordi. È stato bello vedere una grande attrice regalare anche un omaggio al cinema, con un’interpretazione di grande personalità. Impeccabile come sempre è stato anche Simone Di Pasquale, che si è preso i complimenti del pubblico sui social network. Clicca qui per il video dell’ultima esibizione di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale.



