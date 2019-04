Milly Carlucci/ Omaggio a Carolyn Smith: “E a chi combatte” (Ballando con le Stelle)

Milly Carlucci dà appuntamento a stasera con una puntata imperdibile di Ballando con le Stelle 2019. La conduttrice anticipa che nel corso della serata ci sarà un omaggio alla storica presidentessa di giuria Carolyn Smith, con l’intento di regalare un “abbraccio a tutte le persone che come lei conducono delle battaglie veramente dure ed affrontano con coraggio, ottimismo e tanta forza questi momenti difficili”. Tante novità anche in arrivo nella gara di ballo: dopo la puntata della scorsa settimana, Angelo Russo e Marco Leonardi dovranno sfidarsi per continuare la loro avventura nello show. “Un’altra settimana di duro lavoro per tutti”, ha annunciato la padrona di casa lo scorso 15 aprile, forte dl successo senza precedenti che l’ha vista avere la meglio contro Amici di Maria De Filippi. Riuscirà la signora del sabato sera di Rai 1 a confermare il suo vantaggio in termini di share?

Milly Carlucci e lo scontro con Amici 18

È stata Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle 2019 a vincere le prime due sfide dello share del sabato sera. Dopo il prezioso 22.8% della prima puntata, quando Amici 18 si è fermato soltanto al 19,94, lo show di Rai 1 ha confermato il suo vantaggio anche nella puntata successiva, quando ha vinto la gara dello share con una percentuale del 22.7 contro il 21.7 totalizzato dal competitor. Uno scontro che si combatte a colpi di Auditel, ma che fino a qualche settimana fa ha visto le due conduttrici impegnate in prima linea, con Milly Carlucci intenzionata a ospitare Maria De Filippi sulla pista da ballo e la conduttrice di Canale 5 che non ha mai ricevuto alcun invito di tipo ufficiale. Tuttavia, la rivalità tra le due signore del sabato sera si sarebbe conclusa solo negli ultimi giorni e molto presto, da questo nuovo sodalizio potrebbe nascere qualcosa di interessante.

In una telefonata di Milly Carlucci la pace con Maria De Filippi?

A lanciare l’indiscrezione sulla presunta tregua siglata da Milly Carlucci e Maria De Filippi è stato il settimanale Oggi, che dalle sue colonne ha annunciato una decisiva telefonata tra le regine del sabato sera televisivo. “Le due storiche avversarie si sono chiarite in una lunga telefonata”, si legge sulla nota rivista di gossip; il dialogo, dal contenuto top secret, sarebbe stato inoltre favorito “dalla mediazione di Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle”. Alcuni rumors sembrano suggerire che i due programmi potrebbero aver trovato un accordo per trasmettere un collegamento a reti unificate, e probabilmente Maria De Filippi potrebbe accettare l’invito della sua storica rivale del sabato e gareggiare in qualità di “Ballerina per una sera”. I pettegolezzi saranno confermati nei prossimi appuntamenti? Staremo a vedere.



