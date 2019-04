Nathalie Guetta/ L’ex di Ballando con le stelle a La Prima Volta per vivere un sogno

Nathalie Guetta tra le protagoniste della nuova puntata de La prima volta, programma condotto da Cristina Parodi in onda domani alle 17.35 su Rai 1. L’attrice nata a Parigi, entrata nel cuore del pubblico italiano per il ruolo di Natalina nella serie televisiva Don Matteo, vivrà una prima volta che sognava sin da piccola, ma che non ha mai avuto il coraggio di provare: pattinare sul ghiaccio. Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle al fianco di Simone Di Pasquale, con esibizioni travolgenti che hanno conquistato il pubblico ma anche la ferrea giuria del programma condotto da Milly Carlucci, l’artista naturalizzata italiana ricorderà con Cristina gli inizi della sua carriera in Italia e rivedrà delle prime volte che la coglieranno davvero di sorpresa. Dopo la danza, in cui ha mostrato tutte le sue qualità, ecco il pattinaggio: una prima volta sul ghiaccio per la sorella del dj David, non ci resta che aspettare l’appuntamento di domani!

NATHALIE GUETTA A LA PRIMA VOLTA

La prima volta dopo il successo di Ballando con le stelle, ma Nathalie Guetta deve molto a Don Matteo: la serie televisiva Rai ha messo in luce le sue qualità interpretative, vestendo così i panni di un personaggio iconico che è ormai nel cuore dei telespettatori. E l’avventura proseguirà, come confidato in una recente intervista a Vanity Fair: «Se farò ancora Natalina in Don Matteo? Penso di sì, ero stata fraintesa: vorrei solo fare altre esperienze, non chiudere bloccata in quel ruolo. L’Italia è triste, decadente e i politici dovrebbero fare pace col cervello. Voglio fare un appello a tutti gli italiani: il vostro paese mi ha accolto, ma vederlo così rischia di farmi passare una vecchia triste». Ospite a Vieni da me, invece, ha emozionato tutti: «Ad oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla. Non mi è rimasto più niente».





