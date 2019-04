Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro/ Video, stanno stupendo (Ballando con le stelle)

Le aspettative per l’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro della settimana a Ballando con le stelle 2019 sono tante. Riuscirà Nunzia De Girolamo a sentirsi a proprio agio nella sua pelle e ad osare di più? Per il momento le prospettive per la coppia sono ottime e, sicuramente, visti i diversi miglioramenti ottenuti in poco tempo di allenamento e prove entrambi hanno la possibilità di stupire e far capire meglio le proprie potenzialità nel programma. Anche il pubblico a casa sembra pensarlo molto diversamente dalla giuria. Sui social si leggono molti commenti in cui gli utenti confessano di essere in modo ufficiale diventati fan di Nunzia Di Girolamo.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Ballando con le stelle 2019: l’ultima esibizione

La coppia composta da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro si è esibita lo scorso sabato 13 aprile 2019 a Ballando con le stelle 2019 in una salsa sulle note di Via di Claudio Baglioni. L’esibizione non è stata sicuramente il massimo ma è evidente che sia stato un vero e proprio miglioramento rispetto a quelle delle puntate precedenti. In ogni caso non convince del tutto. Carolyn Smith è rimasta veramente soddisfatta, lo stesso anche Zazzaroni che si è detto colpito dai due e da quanti progressi hanno fatto in poco tempo Canino commenta l’outfit di Nunzia dicendo che veramente è una scelta poco convenzionale e soprattutto non sexy, una scelta preferibile per un ballo molto più sensuale rispetto agli altri come la samba. Però afferma che in ogni caso ci sono problemi di femminilità e senso di sé che vanno oltre il vestito stesso. Da parte della De Girolamo ci sono insomma altri blocchi su cui deve lavorare. Selvaggia Lucarelli a sorpresa difende Nunzia De Girolamo. Dice che anche se lei pensa di essere vista in un certo modo e di non piacere o non essere molto seducente come invece vorrebbe in realtà la realtà è molto diversa. Mariotto interviene a sua volta dicendo che per lui questa samba è stata più un ballo dedicato alla Quaresima piuttosto che un ballo latino-americano sexy. La conversazione della giuria si sofferma a lungo sulla sensualità di Nunzia De Girolamo. Si arriva poi finalmente a votare la performance. La votazione finale è quindi 6 per Zazzaroni, per 6 Canino, 6 per Smith, 5 per Selvaggia Lucarelli, 4 invece per Mariotto. Il totale è infine 27 punti, quindi i 2 concorrenti si rivelano tra quelli che hanno ricevuto la votazione più bassa. Il risultato è un po’ deludente ma in ogni caso i commenti lasciano intravedere qualcosa in più.

Un inizio in salita, ma…

Nunzia De Girolamo ha iniziato un po’ con indecisione e con qualche inciampo la sua avventura nel programma Ballando con le Stelle 2019 al fianco di Raimondo Todaro. In ogni caso, risulta chiaro che è disposta a crescere e impegnarsi per arrivare fino in fondo nella competizione. In fondo è da tenere in conto che l’ex ministro si trova un po’ fuori dal proprio elemento ma sta sicuramente facendo di tutto per farcela. Durante la punta di sabato 13 ha detto “Ringrazio molto mia madre per i valori che mi ha trasmesso. Ma per lei dovevo essere brava in tutto. Ho una forte ansia da prestazione, che è data anche dall’incontro con la mia femminilità. Non la so esprimere”. È poi chiaro che la De Girolamo ricerca il consenso da buona politica e questo i giudici lo hanno capito ma allo stesso tempo hanno visto che sta facendo tutto il possibile per conquistarlo. Anche il marito Francesco Boccia ha detto che Nunzia ha tutte le carte in regola per riuscire bene in quest’avventura quello che le serve è soltanto il tempo e lo stile di danza giusto per lei.

Il maestro di ballo

Raimondo Todaro, il maestro di ballo di Nunzia De Girolamo, è uno storico ballerino di Ballando con le Stelle 2019. Con la Di Girolamo sembra aver instaurato un buon feeling ma è indubbio il fatto che lui stesso senta dei blocchi e dei limiti nel ballo. Mentre i giudici criticavano il modo di relazionarsi e di porsi della sua compagna di squadra, Raimondo Todaro ha detto che per lui molto dipende dal fatto che la sicurezza ancora non sia tanta a questo punto del programma. Le prospettive in ogni caso a suo dire sono buone.



