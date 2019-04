Pamela Prati/ Il malore e le nozze: “Mi sposo a maggio e davanti a Dio” (Verissimo)

Pamela Prati a “Verissimo”: l’attrice e showgirl sarda è ospite quest’oggi nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per una intervista esclusiva in cui parlerà non solo delle sue nuove, imminenti nozze ma pure della gogna mediatica e cui è stata sottoposta nell’ultimo periodo e che potrebbe essere stata la causa del recente malore. Paola Pireddu, nome di battesimo della 60enne soubrette ha spopolato soprattutto a cavallo negli Anni Novanta, è infatti una delle protagoniste del rotocalco pomeridiano di Canale 5 (ore 16.10) e per la prima volta rivela alcuni dettagli delle nozze previste per maggio, smentendo che siano solo una finzione, e che a quanto pare saranno all’insegna della religiosità: “Mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica” rivela la Prati che però non rivela molto del suo promesso sposo, quel Mark Caltagirone che la porterà all’altare ma di cui anche i siti di gossip ultimamente si stanno scervellando per trovare delle notizie.

PAMELA PRATI PARLA DEL SUO PROMESSO SPOSO MARCO “MARK” CALTAGIRONE

A proposito del futuro marito, Pamela Prati ci tiene a sottolineare alcune cose, spiegando innanzitutto che il fatto che su di lui circolino poche informazioni, oltre che foto, non è certo dovuto al fatto che la stessa showgirl ha dato al talk show l’esclusiva sulle nozze stesse: “Innanzitutto non si chiama Mark ma Marco Caltagirone, ed è un uomo molto riservato e timido” ha detto la diretta interessata, spiegando che in vista della cerimonia di maggio entrambi hanno deciso di comune accordo di mostrarsi solo alle telecamere di Verissimo. “Confermo che solo questo programma entrerà al nostro matrimonio e lì finalmente conoscerete l’altra mia metà…” taglia corto in modo sibillino la Prati che, tuttavia, nella puntata odierna ha modo pure di tornate sulle polemiche che l’hanno vista di recente finire nell’occhio del ciclone. “Devono smetterla tutti, dicono che io sia stata stregata dalle mie due agenti” attacca la Prati che spiega come, a suo dire, “certe persone gioiscono più dalla tua infelicità che della tua gioia”, aggiungendo che i pettegolezzi dell’ultimo periodo stanno rovinando la vigilia delle nozze con l’imprenditore italo-americano.

LA GOGNA MEDIATICA E IL RECENTE MALORE DI PAMELA PRATI

Infatti, a turbare la serenità di Pamela Prati negli ultimi tempi sono i presunti scoop di alcuni portali web e riviste che hanno portato la stessa attrice e ballerina a rivolgersi a un avvocato: “Ho querelato tutti, perché sono situazioni in cui bisogna intervenire legalmente e dei bambini non voglio parlare ora perché ho paura che ritorni tutto contro di me”. Intanto, dopo il matrimonio, la Prati ha ammesso che potrebbe andare a vivere all’estero col nuovo compagno, anche se non definitivamente. E potrebbe darsi che sia stato lo stress dell’ultimo mese e le polemiche che l’hanno vista sbattuta in prima pagina a proposito del fatto che le sue nozze siano solo una montatura a causare il lieve malore di cui è stata vittima: tuttavia, come fatto sapere prontamente dal suo entourage, si è trattato di un episodio non grave e la diretta interessata si starebbe già riprendendo, pur rispettando un piccolo periodo di riposo lontana dalle telecamere.



