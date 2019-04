Pio e Amedeo/ 2 mln di fan, il duo ringrazia: “Nemmanco Al Bano e Romina” (Amici 18)

Grande successo social per Pio e Amedeo

I due comici più irriverenti della tv Pio e Amedeo, dopo aver conquistato un posto di primo piano nel serale di Amici 18, hanno raggiunto un nuovo obiettivo sul web, dove il loro profilo ufficiale ha raggiunto quota 2 milioni di iscritti. “…DUE MILIONI di follower!!! – si legge sul loro account ufficiale – Un risultato incredibile per un profilo di coppia… nemmanco Al Bano e Romina. Vi vogliamo bene… – aggiungono nel breve post i due comici – faremo sempre di tutto per meritare il vostro “segui””. Forti di questo straordinario successo, Pio e Amedeo questa sera torneranno nel parterre del programma di Canale 5, dove potranno dare sfoggio della loro comicità, a discapito dei tanti protagonisti del parterre. Sul web, intanto, cresce la curiosità dei loro follower: riusciranno, prima della fine del serale, a strappare un sorriso a Loredana Bertè?

Pio, messaggio d’amore alla madre: “Mi hai insegnato tutto”

Di Pio e Amedeo conosciamo soprattutto il lato irriverente, ma c’è un aspetto dei due comici foggiani poco noto al grande pubblico. Qualche giorno fa, Pio Dantini ha messo momentaneamente da parte il suo lato comico per far spazio ai sentimenti e pubblicare, sul suo profilo social ufficiale, un messaggio alla sua amata mamma, Dora. “Nel tuo sguardo rivedo il mio… tu che mi hai insegnato tutto, a saper stare al mondo e a saperci stare bene… non finirò mai di ringraziarti mamma! A te… donna, mamma e nonna speciale il mio più grande augurio di buon compleanno amore mio”. E la replica non si è fatta attendere; ecco il messaggio d’amore che sua madre gli ha riservato sui social: “Grazie a te, amore di mamma, figlio, marito e padre che ogni donna vorrebbe avere – si legge tra i commenti in risposta al post – Dio mi gratifica con la gioia di quattro figli meraviglio. Tu, il più piccolo della nidiata, occupi un posto speciale nel cuore mio e dei tuoi fratelli”.

A settembre all’Arena di Verona

Se l’irriverente presenza di Pio e Amedeo ad Amici 2018 non vi basta, niente paura: a settembre i due comici saranno i protagonisti di uno show imperdibile all’Arena di Verona. “Il 23 settembre v’aspettiamo all’Arena di Verona… – scrivono Pio e Amedeo sul loro account ufficiale di Instagram – fatelo mò il biglietto perché poi arrivate a Settembre senza soldi, dopo che vi siete spesi tutto per fare i pagliaccioni a Formentera #ArenaDiVerona #LaClasseNonèQua #23settembre2019”. Vige ancora il più stretto riserbo, invece, sui prossimi progetti televisivi dei due comici. Molti fan, nelle ultime settimane, hanno chiesto a gran voce una nuova stagione di Emigratis, il programma di Italia 1 che li ha consacrati al grande pubblico. Rivedremo Pio e Amedeo ancora una volta nei panni dei due turisti più fastidiosi della tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA