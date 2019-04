Renato Zero vs Loredana Bertè/ Lite a Amici 2019?

Cresce l’attesa per l’ospitata di Renato Zero ad Amici 2019. Il cantante sarà uno dei protagonisti della quarta puntata del serale condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Renato Zero è chiamato ad organizzare una prova davvero incredibile, che metterà a confronto la squadra bianca e la squadra blu. Sono nove i concorrenti rimasti in gara, pronti a dare il tutto per tutto per conquistare il titolo di vincitore di questa diciottesima edizione del talent show. Oltre a Renato Zero non mancheranno gli alti big del serale, come Ricky Martin, alla guida del team dei bianchi e il giudice Loredana Bertè. In tal senso i fan si domandano se Zero arriverà a scontrarsi con la collega, dopo le scintille del passato e soprattutto dopo la battaglia portata avanti da Loredana nei confronti di professori di Amici 2019.

Renato Zero, il Re dei Sorcini ospite ad Amici 2019

Il super ospite di questa sera è dunque Renato Zero. Attorno alle 21 gli occhi dei sorcini saranno proiettati su Canale 5 per la quarta puntata di Amici 18. Una puntata che vede appunto il loro Re sul come assoluto protagonista. Renato Zero dovrà coinvolgere i talenti rimasti in gara con una prova che lascerà tutti a bocca aperta; una prova inaspettata e inedita, di cui soltanto il cantante è a conoscenza. Sui social è alto l’entusiasmo per la partecipazione ad Amici da parte dell’artista romano, che non sarà solo. Oltre a lui, sul palco vedremo all’opera personaggi come Umberto Tozzi e Raf. Non mancheranno inoltre Pio e Amedeo: il duo comico animerà la serata di Amici 18, che si preannuncia già molto intensa grazie alla presenza di Renato Zero. Quali canzoni canterà il Re dei Sorcini? I fan non vedono l’ora di ascoltarlo ma soprattutto di cantare insieme a lui.

Arriverà lo scontro Renato Zero vs Loredana Bertè?

La quarta puntata di Amici 2019 farà inevitabilmente incontrare Renato Zero e l’ormai ex amica Loredana Bertè. Nella serata in cui ci sarà una “prova folle” a sorpresa per i ragazzi, l’artista potrebbe anche confrontarsi con la collega. Nella scorsa puntata Loredana si era rivelata particolarmente battagliera nei confronti dei professori e chissà che anche con Renato Zero non vengano rievocate alcune polemiche. I fan in realtà sperano in una riappacificazione, ma forse non ce ne sarà il tempo. Tutti i gruppi sono concentrati sulla prima manche e sull’importante esito del televoto. I dissapori tra Renato Zero e Loredana potrebbero restare congelati per questa serata, i cui i nove allievi rimasti in corsa per vincere Amici 18 si giocano molto. Stiamo parlando di Giordana, Mameli, Alvis, Rafael, Umberto, Tish, Alberto, Valentina e Vincenzo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA