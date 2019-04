Richy Martin, Amici 2019/ Nuovo programma televisivo in Italia

Ricky Martin è pronto per una nuova puntata del serale di Amici 18, il talent show televisivo condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5. Il cantante portoricano, direttore artistico della squadra Bianca, continua a catalizzare l’attenzione del pubblico e dei social durante il serale del programma di Canale 5. Un successo straordinario al punto che Mediaset starebbe pensando di proporgli un nuovo programma televisivo. Ebbene si, la permanenza in Italia del sex symbol potrebbe allungarsi e di molto visto che, stando a quanto rivelato in esclusiva assoluta su Chi di Alfonso Signorini, ci sarebbero tutti i presupposti per coinvolgere il cantante in un one-man show.

Nuovo show per l’Italia per Ricky Martin

“Alla popstar di fama internazionale, infatti, sarebbe stato proposto un nuovo one-man-show incentrato sulla sua lunga e dorata carriera. Accanto a lui, nel programma, un’attrice italiana il cui nome è ancora top secret”. Queste sono le rivelazioni lanciate dal settimanale Chi, che vorrebbe Ricky Martin prossimamente impegnato alla guida di un one-man show dedicato alla sua straordinaria e brillante carriera. Nel caso venisse confermata la notizia, si tratterebbe sicuramente di una grande possibilità per il cantante portoricano che, complice la partecipazione in qualità di direttore artistico ad Amici 18, sta vivendo una nuova ondata di popolarità nel nostro Paese. A questo punto non resta che attendere comunicazioni ufficiali che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Intanto i fan e il pubblico che segue Ricky Martin potrà rivederlo durante il quarto serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 20 aprile 2019 in prima serata su Canale 5.

Ricky Martin difende Giordana

Durante l’ultimo serale di Amici 18, Ricky Martin ha difeso a spada tratta la cantante Giordana. Attaccata da Rudy Zerbi che le riconosce di cantare i brani tutti allo stesso modo, il cantante di “She bang” si è sentito di intervenire per rassicurare la giovane interprete, peraltro autrice del prossimo singolo “Si accettano miracoli” di Tiziano Ferro. Ricky Martin, infatti, ha difeso la sua allieva sottolineando ancora una volta le sue indubbie qualità di interprete e consigliandole di andare avanti per la sua strada. Dello stesso parere anche la giudice speciale Loredana Bertè e Beppe Vessicchio, che durante la dirette ha esaltato le qualità della cantante.





