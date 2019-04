Ricky Martin “Loredana Bertè basta bullismo!”/ Lite ad Amici “Cerchi applausi facili”

Al termine della sfida tra Umberto e Vincenzo si è consumato un duro scontro tra Ricky Martin e Loredana Bertè. Quest’ultima anche nella puntata di oggi di Amici ha attaccato il ballerino della Squadra Blu, criticandolo nuovamente sull’aspetto fisico. E l’artista ha subito reagito: «Il bullismo non è positivo, dobbiamo concentrarci sulle critiche costruttive». Nonostante Vincenzo non sia nella sua squadra, Ricky Martin ne ha preso le difese dopo i ripetuti attacchi di Loredana Berté. «Io sono contraria al bullismo. Ho finito la mia tournée con un messaggio contro il bullismo», ha replicato la cantante. Ma Ricky Martin non ci sta e spiega il suo punto di vista, peraltro condiviso dal coach della Squadra Blu e da tutto il pubblico. «Se inizi a parlare del fisico di un’artista diventa molto complicato. Le critiche vanno bene, ma non devi oltrepassare la linea. Non dire altro, non sai cosa sta facendo dentro di sé. Non sai cosa fanno ogni giorno. Non parlare del fatto che sia troppo basso o troppo alto». Loredana si è detta: «Non puoi dirmi che sono per il bullismo. Io sono qua come giudice, per fare critiche e valutare. Quello che hai detto è insopportabile. Maria ti sembra una sprovveduta? Perché ti ha messo qua». E allora interviene Maria De Filippi: «Non penso fosse letterale». Ma Loredana Berté non ci sta: «Cerca gli applausi facili». La polemica prosegue: «Sono omosessuale, quindi so cosa è bullismo. Deve connettere il pensiero con la parola. Non voglio tacciarti di nulla, ma ti scongiuro di essere onesta e non giudicare il fisico delle persone». Poi arriva la pace con bacio e stretta di mano.

RICKY MARTIN “LOREDANA BERTÈ BASTA BULLISMO!”

Dura la replica di Ricky Martin alle continue critiche rivolte da Loredana Berté a Vincenzo durante la puntata di oggi di Amici. «Io non critico tutto quello che fa», ha provati a giustificarsi la cantante, ma le sue giustificazioni non reggono. Al termine dell’esibizione aveva dichiarato: «Io mi sono stufata del fatto che Vincenzo sia così polemico. Tu sei molto bravo, ma per il tuo fisico devi avere delle partner giuste, altrimenti non c’è armonia». E poi ha aggiunto: «Non è che non mi è piaciuto, ma non deve fare sollevamento pesi. È una questione di armonia». Poi ha proseguito: «Non deve buttarsi giù, non gli sto dicendo di cambiare lavoro. Tu sei bravissimo. Fai del tuo limite un valore aggiunto». Ma Vincenzo non è stato ad ascoltare le critiche senza replicare: «Io non penso lei possa permettersi di giudicare la danza, ci sono tre professori di canto che non si sono mai permessi di dire che un ballerino è limitato. Lei non è abbastanza competente». Loredana Bertè allora ha ribattuto: «Non ho mai detto che sei limitato. Sei poco umile oltre che polemico all’ennesima potenza, non accetti critiche e questo non ti fa crescere». Allora Vincenzo le ha risposto: «I fatti sono l’arma migliore».

