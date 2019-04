SARA CROCE/ Video, Madre Natura a Ciao Darwin 8: “ho realizzato un sogno”

Sara Croce è stata la Madre Natura della sesta puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, il varietà di successo condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. La bellissima modella italiana di soli 21 anni alla fine è stata la prescelta per rappresentare Madre Natura durante la puntata dedicata alla sfida tra Davide e Golia, i due mondi rappresentati rispettivamente da Luca Mastrangelo e Fabio Basile. Naturalmente ad attirare l’attenzione del pubblico è stata ancora una volta Madre Natura diventata oramai il simbolo del programma. Dopo le precedenti modelle, tutte di nazionalità straniera, è stato un orgoglio vedere ricoprire questo ruolo da una modella italiana: la bellissima Sara Croce. A soli 21 anni Sara può vantare di aver partecipato due anni fa al concorso di bellezza di Miss Italia e non solo. La modella, infatti, ha posato per diversi magazine e ha partecipato al fumetto celebrativo i Diabolik. Sara Croce: anni e altezza Sara Croce ha 21 anni ed è alta 182 cm. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo di Scienze Applicate, la bellissima modella si è iscritta all’Università dove frequenta il corso di studi in Comunicazione di impresa presso lo IULM di Milano. Nonostante l’università, Sara dedica molto del suo tempo allo sport. E’ una grande appassionata di fitness e come modella ha lavorato per importantissime agenzie. Uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di vincere il concorso di bellezza di Miss Italia dove ha partecipato nel 2017. Tra le passioni di Madre Natura c’è anche lo sport: è una grande tifosa del Milan, ama andare a cavallo e cantare. Ha studiato canto presso la scuola di Ron. Non è dato sapere se è fidanzata o meno, ma su Instagram è già una celebrità: è seguita da più di 30mila follower, numeri destinati a salire dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin 2019. Clicca qui per il video di Sara Croce a Ciao Darwin 2019

Sara Croce: “è un sogno che si realizza”

La partecipazione a Ciao Darwin 8 nelle vesti di Madre Natura è stato un sogno realizzato per la 21enne Sara Croce. La modella, infatti, su Instagram ha condiviso un lunghissimo messaggio con tutti i suoi follower. “Sin da piccola ho sempre guardato Ciao Darwin con mia mamma e mio fratello.. mi ricorderò sempre quando vidi per la prima volta madre natura, rimasi incantata dalla sua bellezza” ha detto la modella che ha poi raccontato come e quando ha deciso di partecipare ai provini. “Un giorno @paolabenegas mi mandò questo casting, io ci andai ovviamente ma senza alcuna aspettativa, fino ad arrivare ad inizio febbraio ad una chiamata:”Sara ti hanno presa per madre natura”” ricorda Sara, che li per li stava per svenire! La modella è consapevole di non aver vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma partecipare a Ciao Darwin è stata una vittoria: “ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo. Grazie @ciaodarwinreal per questa magica opportunità e per aver realizzato un sogno di una bambina che non avrebbe mai pensato che questo sarebbe potuto accadere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA