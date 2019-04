Sfilata Intimo, Ciao Darwin/ Video: Davide e Golia, due mondi opposti

Arriva il tanto atteso momento del defilè con la sfilata di Ciao Darwin che va a completare una serata piena di sfide. Si parte dalla proposta di giorno con due splendide ragazze. Ad aggiudicarsi la prova è la squadra dei Davide che passa in vantaggio in una gara comunque condotta punto a punto. Ma andiamo a raccontare quanto accaduto. Davide si presenta con una ragazza che indossa un vestito di jeans e dai calzettoni che arrivano alle ginocchia. Sicuramente una splendida forma fisica e il pubblico che è in visibilio. Ancor più sono le parole che arrivano per la donna dei Golia che indossa una gonna lunga con dei tacchi e delle gambe che sembrano non finire mai. Si passa alla sera con altre due splendide ragazze. Più provocante e trasparente è la ragazza dei Golia, ma splendida e con delle gambe perfette invece quella di Davide. Dietro però quando si girano c’è davvero poco da lasciare all’immaginazione.

Sfilata Intimo, Ciao Darwin: dalla discoteca alla serata tra Davide e Golia

Prima della sfilata di intimo a Ciao Darwin è il momento nel defilè della discoteca. Si parte con due gemelli per i Davide che si presentano con abbigliamento sportivo e moderno. A una canottiera da basket e un calzoncino si abbinano dei pantaloni attillati e dorati. Per Golia c’è una slanciata ragazza che indossa una pelliccia d’oro che si toglie e mostra un fisico statuario e provocante, ma allo stesso tempo molto elegante. Arriva poi il momento dell’intimo maschile con due ragazzi molto diversi, ma egualmente belli. Da una parte c’è un longilineo ragazzo di colore scolpito, dall’altra invece un gigante con la barbara e i muscoli al punto giusto. Strepitose sono le ragazze dell’intimo femminile. Da una parte abbiamo una splendida morettina Martina Fusco con un due pezzi che lascia poco all’immaginazione. Dall’altra parte invece c’è una longilinea bionda che mostra un fisico incredibile. Poi in intimo si mostrano anche Fabio Basile e Luigi Mastrangelo.



