Silvia Toffanin contro Pamela Prati/ Video Verissimo: “Ma cosa sei venuta a fare?”

Una battuta di Silvia Toffanin nell’intervista a Pamela Prati ha fatto infiammare il web. «Non vuoi parlare di niente, che sei venuta a fare?», ha detto la conduttrice di Verissimo quando la sua ospite per l’ennesima volta ha provato a dribblare le sue domande. Ma in effetti basta questa battuta per sintetizzare l’intervista attesissima di Pamela Prati. La primadonna del Bagaglino ha evitato tutti gli argomenti più spinosi e non ha fornito alcun dettaglio sulla vicenda che la vede protagonista, alimentando ulteriormente le voci sulla sua storia con Marco Caltagirone. Sì, perché se Pamela Prati pensava di spegnere le polemiche smentendo semplicemente i sospetti, allora si è sbagliata di grosso. O magari questo suo essere vaga è uno strumento per tenere vivo l’interesse su questo caso? Il dubbio è inevitabile dopo aver ascoltato la sua intervista a Verissimo, a cui ha dato l’esclusiva del suo matrimonio.

SILVIA TOFFANIN CONTRO PAMELA PRATI A VERISSIMO

«Avevi qualcuno a casa o non avevi nessuno quando hai fatto il Grande Fratello?», ha chiesto Silvia Toffanin a Pamela Prati. «No, mi ero… Non voglio parlare», ha replicato la showgirl a Verissimo, suscitando la dura reazione della conduttrice. «Non vuoi parlare di niente Pamela, cosa sei venuta a fare tesoro?», la battuta stizzita di Silvia Toffanin che ha fatto fatica nel capire qualche informazione in più dalla sua ospite. «Ma come non voglio parlare di niente…», ha sorriso lei. «È tutto un “non voglio parlare”», la controreplica. «Ma non voglio parlare del passato», ha provato a giustificarsi Pamela Prati. Intanto Dagospia continua a tener botta: «A noi basta che Marco Caltagirone stia bene e riesca a schivare i missili di Haftar, mentre avvita i bulloni dei suoi oleodotti in Libia. Il Segreto di Pamela continua…». Di seguito il video del siparietto che ha suscitato molte reazioni sui social.

Il riassunto dell'intervista di Pamela Prati a #Verissimo nella frase della Toffanin…





