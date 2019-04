Simona Ventura/ Lancia The Voice da ballerina per una notte a Ballando con le stelle

Simona Ventura è ufficialmente tornata…in Rai! A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata di “The Voice of Italy 2019”, la conduttrice sarà ospite a Ballando con le Stelle 14 dove ricoprirà il ruolo di ballerina per una notte. Un invito, quello di Milly Carlucci, a cui non poteva dire di no! “Sono contenta di essere tornata in Rai. Porto un programma includente, coach totalmente nuovi e la volontà di trovare talenti che abbiano successo anche dopo il format, perché questo decreta il successo di un talent” con queste parole Simona Ventura si è raccontata a Il Messaggero parlando del suo ritorno in Rai e alla guida del talent musicale di Rai2.

Simona Ventura: “The Voice è un programma con un grande titolo”

Un ritorno alla grande quello di Simona Ventura che non poteva avere di meglio. La conduttrice di tantissimi programmi di successo si è rimboccata le maniche ed è tornata più forte ed agguerrita di prima. Al grido di “crederci sempre, arrendersi mai”, Super Simo si è messa in gioco a Mediaset dove prima è stata naufraga del suo reality show “L’Isola dei Famosi” e poi come conduttrice di due programmi di grande successo come “Selfie – Le cose Cambiano” e “Temptation Island Vip”. Quando è arrivata la chiamata di Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai2, però Simona non ha saputo dire di no. “Carlo è la chiamata in Nazionale al quale non si può dire di no: fu lui a volermi a Quelli che il calcio mentre facevo a Mediaset Le Iene. Si è creata la stessa situazione” ha dichiarato durante un’intervista a Vanity Fair raccontando che The Voice è la sua grande nuova opportunità. “È un programma con un grande titolo, e io sarei tornata in Rai solo così” ha proseguito Simona che ancora oggi non sopporta una cosa: “combatterò sempre le donne che odiano le altre donne, quelle che magari fanno le paladine del genere femminile e poi nella vita sono tutt’altro. Nel mio, come in tanti ambienti, non si riesce a fare sistema: è troppa la paura di perdere un centimetro del proprio orto, perché i posti sono pochi. Ma se una ha calma e pazienza tutto torna: il male chiama male e il bene chiama bene. E a me ha chiamato il bene”.

Simona Ventura a Temptation Island Vip 2019?

Il ritorno in Rai di Simona Ventura è sicuramente uno dei colpaccio messi a segno di Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai2, che nei giorni scorsi ha parlato anche di una possibile ritorno della conduttrice anche alla guida di Pechino Express 2019. “Ne abbiamo parlato a livello di mera ipotesi” – ha precisato la Ventura – “ne riparleremo solo e soltanto quando finirà The Voice, su cui sono concentrata al cento per cento. Detto questo il mio contratto termina il 30 di giugno, e mi fa piacere vedere aperture professionali in ogni direzione”. Un contratto in scadenza giusto in tempo per tornare alla guida del programma cult “Temptation Island Vip” che lo scorso settembre ha registrato un vero e proprio record di ascolti: “Mai dire mai. È un programma che ho amato molto, e a Maria De Filippi devo tantissimo. Il suo gruppo di lavoro è come una famiglia”.



