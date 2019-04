Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo genitori/ Video: “Vivremo solo della loro aria”

Un momento dolce, doloroso ma bellissimo, le donne lo sanno bene e alcune, come Sonia Carbone, lo hanno già provato per ben due volte. Lei e Gabriele Caiazzo, protagonisti delle passate edizioni di Temptation Island, proprio un paio di giorni fa hanno avuto modo di abbracciare il loro secondogenito o, meglio, la piccola Bianca che è arrivata a completare il perfetto quadretto messo insieme dai due storici fidanzati e, adesso marito e moglie. Sonia e Gabriele hanno condiviso con i fan i momenti delicati della gravidanza fino all’ultimo tracciato proprio quando la bella napoletana ha chiesto a gran voce alla figlia di venire alla luce dopo oltre 41 settimane passate nel suo grembo. La bambina ha subito ascoltato la madre e il giorno dopo, proprio su Instagram, lei stessa ha scritto: “Oggi per la seconda volta abbiamo avuto la fortuna di provare l’emozione più bella della nostra vita….ma soprattutto mi sento una donna fortunata ad avere accanto a me un papà così meraviglioso @gabrio_caiazzo ! Tanti auguri a noi“.

IL MESSAGGIO DI SONIA CARBONE E IL DOLCE VIDEO

La gioia di quel momento è finita sui social ma non solo sotto forma di foto ma anche di video. Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo hanno avuto modo di stare insieme in queste ore, ma proprio la neo mamma bis ha deciso di andare oltre e condividere con i fan un video di un momento delicatissimo e pieno di amore, quello in cui il nuovo nato viene avvicinato alla mamma e tutto sembra assumere un colore, un odore e un sapore diverso. Lo sanno bene la madre e lo sa bene anche il bambino e Sonia, consapevole di tutto questo, ha scritto: “Probabilmente verró criticata perché è un momento davvero intimo…..ragazze non potete capire quell’odore, qual calore e quell’amore che ti scoppia in petto quanto è meraviglioso nell’istante in cui te la portano accanto…e loro non appena vedono la luce già lo sanno, anzi già da prima, nel nostro grembo….sanno che sin da subito esisterete solo per vivere della loro aria“.

Ecco il video postato su Instagram:





