STEFANO ACCORSI/ Al cinema ne Il campione, il film che ha commosso Totti (Verissimo)

Genio e sregolatezza hanno un nome: Christian Ferro. Nel personaggio interpretato da Andrea Carpenzano, protagonista – insieme a Stefano Accorsi – del film Il campione, è riassunta in poche battute la situazione di tanti giovani. Ma non tutti, nella realtà, sono così fortunati da avere affianco una guida, un mentore, un angelo custode. Il punto di riferimento di Christian, nella pellicola, si chiama Valerio Fioretti, ed è un prof dalla barba incolta e dai modi bruschi. Tanto quanto basta, almeno, per disciplinare il suo allievo. Ferro conosce solo le regole del calcio: è un campione della Roma, e in campo segna tanti goal. Fuori, invece, sfascia le vetrine e deruba i negozi, fin quando non gli viene assegnato il professore perché gli impartisca un po’ di disciplina. Ospite a Verissimo, Accorsi proverà a sintetizzare la morale del film, una storia di talento e riscatto, di passione e sudore.

Stefano Accorsi nel film “di Totti”

Il produttore de Il campione è Matteo Rovere, che Stefano Accorsi ritrova dopo Veloce come il vento. Le riprese sono state effettuate allo stadio Olimpico e a Trigoria, la casa dei giallorossi. E la casa del Capitano: “Visto che tutto il film gira attorno al mondo calcistico della Roma”, ha dichiarato il protagonista a Tv Sorrisi e Canzoni, “e che il personaggio di Christian può, per certi versi, ricordare il super campione Totti, abbiamo organizzato una proiezione privata per lui e Ilary. Quando ha esclamato: ‘Ragazzi, posso dirvi una cosa?’ eravamo tutti tesissimi. E invece fa: ‘È proprio così. Oh, è proprio così. Tutti ti adorano ma, quando torni a casa, sei solo. Finché non ti fai una famiglia tua’. Ilary si è pure commossa…”. Avere davanti un vero campione fa sempre un certo effetto, anche se l’attore, col calcio, non ha un gran rapporto. “Non posso dire di avere ‘la fede’, ma so godermi una bella partita. Soprattutto se la gioca l’Inter. La verità è che le mie grandi passioni sono sempre state cinema e teatro, e a quelli dedico il mio tempo libero. Più che partite, guardo film”.

Da Il campione a 1994 i film di Stefano Accorsi

Per certi versi, Il campione ricorda un po’ Notte prima degli esami. La differenza maggiore è che c’è l’amore per lo sport, al posto delle classiche cotte adolescenziali. E l’esame di maturità, Stefano Accorsi, l’ha sostenuto al cinema, più che a scuola. “Il liceo lo ricordo come una sofferenza, ho capito solo dopo che la scelta dello Scientifico non era stata felice. Appena ottenuta la maturità, mi sono buttato a fare quello che amo di più: recitare. Quell’estate ero già in America a girare Fratelli e sorelle per Pupi Avati, che mi aveva preso dopo un provino. Era il 1991″. A proposito di anni ’90, a breve dovrebbe uscire 1994: “Non c’è ancora la data precisa e naturalmente la trama è top secret ma… posso dirvi che secondo me è il capitolo più forte della trilogia. Chiuderemo la saga col botto. Non vedo l’ora!”.



